«Черный список»: Зачем Россия ввела санкции против Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Понятно, что президент США вряд ли в ближайшее время соберется с визитом в Россию. Но и рассчитывать, что его когда-либо сюда пригласят, ему тоже не стоит. Наш МИД в ответ на беспрецедентные американские санкционные списки «запретных лиц» из России опубликовал зеркальный стоп-лист для членов руководства США, которым запрещен въезд в РФ. В нем значатся тринадцать персон.

Возглавил перечень нынешний президент США Джо Байден со своим уличенным в коррупционных сделках сынком Хантером. Присутствуют там и госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс.

Нашлось место и для не устающей удивлять своей тупостью пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и для искренней русофобки - кандидатки-неудачницы в американские президенты Хиллари Клинтон. Как отмечается в заявлении МИД, «данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США».

Кто-то скажет: да они к нам и не собирались. А и не надо. В дипломатии включение в такой позорный «черный список» многое значит. Специалисты поймут.