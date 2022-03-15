Что такое бесполетная зона над Украиной и почему НАТО ее не вводит

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Северо-атлантический альянс не планирует обсуждать вопрос введения над Украиной бесполетной зоны. Это заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

- НАТО не преследует эту цель, - сообщила Смит, - Мы не хотим расширять этот конфликт. Мы не хотим расширения контекста. Полагаю, что рассмотрение введения бесполетной зоны над украинской территорией увело бы нас в неправильном направлении...

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил о том же самом. О том, что, если НАТО решит закрыть воздушное пространство незалежной, это увеличит риски ядерной конфронтации .

А еще раньше госсекретарь США Энтони Блинкен также выступил против бесполетной зоны над Украиной. Говорил, что подобная мера расширит и затянет конфликт. Хотя и обмолвился, что за всех представителей НАТО по данному вопросу поручиться не готов.

«КП» обратилась за комментарием к заслуженному летчику-испытателю СССР Виктору Заболотскому.

- Виктор Васильевич, что такое бесполетная зона?

- Имеется ввиду, что существует территория, где есть две конфликтующие стороны. И когда одна из сторон вводит бесполетную зону, это означает, что любой самолет, любое воздушное средство, оказавшлееся в небе над данной территорией, будет подвергнут атаке с этой стороны.

Летчик-испытатель Виктор Заболотский. Фото: YouTube

- Если говорить о ситуации на Украине, то там, кажется, небо и так с 24 февраля - бесполетное, разве нет?

- Мы обеспечили себе полное превосходство в воздухе и, может, не юридически, но фактически такую бесполетную зону там ввели. Да, в одностороннем порядке. С нашей стороны мы это сделали для обеспечения успеха спецоперации. И все, что появляется в украинском небе, враждебное нам, мы сбиваем.

- Украина в ответ ввести такую зону сама не может?

- У Украины нет ни средств, ни возможностей для этого. Их ВВС подавлены, как и силы ПВО. Сами ввести не могут — потому постоянно просят об этом НАТО. Помогите нам, говорят они, введите над нашей территорией бесполетную зону!

- Но разве третья сторона, не являющаяся стороной конфликта, может такую зону ввести?

- В том то и дело, что нет! Иначе и сама она уже становится стороной конфликта! В НАТО потому и говорят, что они просто не могут этого сделать! Это чревато, действительно, третьей мировой войной.

- В новейшее время в мире где-то вводились бесполетные зоны?

- На Ближнем Востоке вводили, в том числе, во время Сирийского конфликта. Американцы тоже вводили. Вообще, это понятие появилось, когда много стало современных зенитно-ракетных комплексов. Объявление такой зоны - это доминанта над всей территорией. Противная сторона не сможет ничего в воздух поднять. А если поднимет — сразу подвергнется атаке и почти наверняка будет сбита.

- Если бы такую зону НАТО ввело — как бы это выглядело на практике?

- С территории стран НАТО, вроде Польши, Румынии, Словакии, они должны были бы прикрыть своими ЗРК и своими самолетами небо Украины от наших ВВС. То есть делать пуски из зенитно- ракетных комплексов, поднимать истребители-перехватчики навстречу российским…

- Но это уже полномасштабная война альянса с нами.

- Да, и они же не сумасшедшие. Я уверен, что никто из руководителей в странах НАТО на это не пойдет.