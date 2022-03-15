Русский музыкант стал автором саундтрека к голливудскому «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном. Он же работал в шоу «Танцы»

Трек диджея Андрея Прохорова вошел в саундтрек нового "Бэтмена".

Пока еще под западные санкции не попала музыка (частично), можно радоваться за победы русских композиторов на большой сцене.

Так, композиция петербургского диджея Андрея Прохорова, который пишет музыку под творческим псевдонимом Corvad, вошел в официальный саундтрек свежего фильма «Бэтмен».

Трек Tesla звучит во время сцены, когда Бэтмен (Роберт Паттинсон) приходит в клуб Iceberg Lounge, чтобы встретиться с Пингвином (Колин Фаррелл) и там же впервые встречает Женщину-кошку (Зои Кравиц). Гигантский, кишащий людьми клуб, пронизывает красный свет и нагнетающий напряжение бит Tesla, который готовит зрителя к чему-то важному.

— Всем привет, я получаю много сообщений о моей музыке в новом фильме The Batman, — написал Андрей Прохоров у себя на странице в ВК. — Да, это правда, вы можете услышать мой трек 'Tesla' в одной из самых стильных сцен в новом «Бэтмене». В детстве «Бэтмен Возвращается» был моим первым фильмом на VHS кассете, я смотрел его тысячи раз, тогда я представить не мог, что однажды моя музыка станет частью этой вселенной, созданной DC Comics. Миру действительно нужен настоящий Бэтмен прямо сейчас…

Постер нового фильма о супергерое.

Сам Corvad довольно части участвовал в зарубежных фестивалях электронной музыки, выступал на открытых площадках, писал музыку для шоу «Танцы» и некоторых документальных фильмов.