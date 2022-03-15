Взять в заложники "Коллекцию Морозовых" у Запада не получится

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Почти каждый день сразу несколько Телеграмм-каналов пишут про парижскую выставку - "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из российских музеев. Пишут, что культура оказалась «разменной монетой» в большой политической игре. И если уж начали арестовывать имущество россиян, оказавшихся под санкциями, почему бы не перенести этот опыт на культурные ценности?

Вышла статья во французской газете Marianne с хайповым заголовком: «Русская живопись во Франции: коллекция Морозова в заложниках». Мол бесценные картины из российских музеев послужат «залогом для живущих в России французов». Многие поверили, что такое возможно. Вспомнили сразу прецедент с музеями Крыма, которые отправили золото скифов на выставку в Нидерланды, где оно и было арестовано еще в 2014-м.

Как считают некоторые эксперты, ситуация с возвращением в Россию коллекции Морозовых форс-мажорная: европейцы могут «заморозить» её, как уже заморозили $300 миллиардов из золотовалютных резервов РФ. Но деньги можно заработать. А нового Сезанна или Моне не нарисуешь, увы.

Выставку организовали Государственный Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственная Третьяковская галерея в партнёрстве с фондом Louis Vuitton. 22 сентября она торжественно открылась в Париже. В экспозиции - более 200 шедевров французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова…

Экспозиция должна была работать до 22 февраля. Но из-за ажиотажного интереса её продлили до 3 апреля. А 24 февраля началась спецоперация России на Украине. И теперь одна из самых значительных коллекций импрессионистов и современного искусства в мире оказалась в состоянии рисков… Кстати, не только «Коллекция Морозовых…», но и другие шедевры из российских музеев «гастролируют» сегодня в Испании, Италии… Например, полотна Пикассо, Тициана, Кандинского и еще 23 картины из Эрмитажа – в Италии, есть коллекции Русского музея в испанской Малаге. Эрмитаж было принял решение срочно свои картины возвращать. Но 15 марта отменил это решение. И правильно сделал – не надо паники.

"Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" обязательно вернется в Россию, - успокаивает паникеров Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. "Выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton защищена всеми необходимыми соглашениями, которые существуют для того, чтобы такого рода выставки находились в безопасности. Их безопасность определяется законодательным актом Французской республики, а также страховыми документами, которые исключают то обстоятельство, что эта выставка может не вернуться в Российскую Федерацию", - говорит Швыдкой. Хотя тотальные санкции против нашей страны действительно могут надолго задержать мировые шедевры, которые мы в рамках культурного обмена отправили на Запад. Из-за отсутствия "оптимальных условий" для транспортировки.

Ответственность за возвращение вещей в целости и сохранности лежит на фонде Louis Vuitton, который подтвердил свои обязательства по этим договорам.

Две недели назад господин Арно (владелец Louis Vuitton) лично разговаривал с президентом Эммануэлем Макроном. И президент Пятой республики подтвердил: выставка из России находится в полной безопасности и будет возвращена в РФ. Существуют международные конвенции, которые никто не собирается нарушать. Но скептики не верят: обещание Бернара Арно «вернуть всё взад» еще не гарантия. Ну а чего? Существуют же инструменты давления на французского миллиардера.

Однако дело не только в "инструментах давления". Главная проблема - это логистика. Перевозками занимается специальная транспортная компания, которая прописана в договоре между российскими музеями и французскими партнерами.

Сейчас многие говорят про упущенное время, что надо было досрочно выставку закрывать, платить неустойку и оперативно вывозить коллекцию из Парижа, пока было «открытое небо». Или перевезти работы на территорию российского посольства в Париже на время. Сегодня можно вывозить картины через Турцию или любую другую не закрытую для России страну, но это будет в разы дороже. Кто будет платить? По договору транспортировку оплачивает принимающая сторона, то есть французы. Готовы ли они заплатить за возвращение русского искусства сумму в несколько раз больше, чем в договоре? Или расходы должно взять на себя Министерство культуры РФ? Сейчас этот вопрос решается на уровне Правительства.

Музейщики молчат. И не комментируют ситуацию. Будем надеяться, что у всех хватит профессиональных компетенций для решения этого сложного кейса.