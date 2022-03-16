Свекла отечественной сборки: Прокормит ли себя Россия без поставок из-за рубежа

Фото: Shutterstock

Еда в России в основном своя. Даже по овощам, если верить Минсельхозу, мы обеспечиваем себя на 85%. Правда, не только отечественные самолеты, но и мясо, молоко и тепличные помидоры у нас не без импортных «деталей». И некоторые горячие головы уже кричат, что без зарубежных семян, племенных буренок и запчастей к сеялкам-веялкам скоро все встанет — и здравствуйте, пустые полки. Клевещут?

А ВМЕСТО СЕРДЦА – ИМПОРТНЫЙ МОТОР

Начнем с хорошего. По общему мнению экспертов, за последние пару лет зарубежная составляющая в отечественных продуктах заметно ужалась. Еще в 2019 году аналитики рассказывали «КП», что если, например, запретить к нам ввоз племенного молодняка, то все отечественное птицеводство и свиноводство через несколько месяцев встанет.

Но доктрина продовольственной безопасности потихоньку работает. Общая схема такая. Если в стране почти полностью разрушена система тепличных хозяйств, нет и смысла в промышленных масштабах производить свои семена помидоров и огурцов. Но как только стали вкладываться деньги в теплицы, появился и экономический стимул возрождать для них семеноводство. Пример условный, но показывает, как все работает. Правда, небезупречно.

- Если считать все на круг, в среднем импортного в отечественных продуктах сейчас не менее 12%, - говорит Анатолий Тихонов, заведующий лабораторией экономики и организации сельского хозяйства Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук. - Это не смертельно, но неприятно.

Главная неприятность заключается в том, что эти средние «не менее 12%» неравномерно распределены по разным сферам: где-то почти все свое, а где-то — на 50-70% импортное. Самые большие проблемы — с семенами некоторых культур (не пшеницы — она-то вполне отечественная) и сельхозтехникой (см. «Только цифры»).

- В последние годы государство все же обратило внимание на семеноводство и генетику. И в том числе на «приземление» зарубежных производителей семян, - рассказывает Анатолий Тихонов. - Стали открываться центры семеноводства, крупные заводы в наших южных регионах (даже если открывшие эти заводы зарубежные компании решат уйти, семена-то уже здесь — Ред.). С племенным животноводством, про которое тоже много говорят, дела получше. Достаточно сильную советскую школу в этой сфере не до конца успели развалить, поэтому тут восстанавливаться проще.

А что с тракторами, комбайнами, сеялками-веялками? Не буду перечислять ту кучу российских заводов (порядка шести десятков), которые с ходу называют эксперты. Но общая проблема - у всего этого сельхозпарка есть какие-то импортные детали. Например, мотор. Есть конечно, и полностью «свои» трактора. Да только вряд ли этому стоит радоваться.

- У нас машинно-тракторный парк в хозяйствах чуть меньше, чем наполовину, все еще состоит из старой советской техники, - «успокаивает» Тихонов.

«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО САНКЦИЙ НА УПАКОВКУ»

У переработчиков-пищевиков оптимизма поменьше. Ведь почти все работают на импортном оборудовании линиях и теперь переживают, что будет с их обслуживанием сервисом и где покупать брать новые агрегаты.

- Ежегодно в Россию ввозится различного оборудования для пищевой отрасли на сумму свыше $40 млрд, - сообщила «КП» руководитель отдела аналитики исследовательской компании Ntech Дарья Акимова. - Самая большая доля импортного оборудования, порядка 90% - в производстве воды и безалкогольных напитков. В кондитерке — 60%, для производства шоколада во всем мире закупают швейцарские и немецкие линии. А вот в производстве мучных и сахаристых (варенье, мармелад, зефир и т. д. – Ред.) изделий в последние годы росла доля российского оборудования.

- Мы сильно зависим от импорта упаковочных материалов и ряда ингредиентов типа специй и всевозможных добавок, - рассказывает директор по исследованиям компании «Точка Роста» Роман Шалимов. - Помните, как выглядит упаковка от чипсов? Это называется многослойная пленка - снаружи одна, а изнутри другая. Вот один из примеров. А на упаковку приходится от 10% до 30% в цене продукта.

Доктрина продовольственной безопасности работает. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

Продовольственных санкций Запад против России не объявлял.

- Даже США сделали исключение для медикаментов и продовольствия, если не считать товары типа водки и икры, - напоминает Анатолий Тихонов. - А с Евросоюзом у нас серьезная зависимость в обе стороны. Он один из крупнейших покупателей нашей сельхозпродукции, в том числе пшеницы и растительного масла. Поэтому не думаю, что дело реально дойдет до запрета продажи нам семян или сельхозтехники.

Тем не менее, проблемы есть.

- Что сейчас происходит? Что-то из Европы продолжает к нам поставляться, но осталось процентов 15 от общей массы, - поделился с «КП» Дмитрий Матвеев, президент группы компаний «Кабош» (агрохолдинг). - Проблема не с поставщиками - они хотят продолжать отношения. Но ситуация так преподносится на Западе, что некоторые транспортные компании просто боятся ехать на территорию РФ. Плюс сложности с расчетами.

Понятно, что это не навсегда. Какие-то цепочки поставок восстановятся, какие-то будут меняться в силу хотя бы цены вопроса - неподъемных курсов доллара и евро.

- Закрываться? Нет, не собираемся, - рассказывает знакомая, которая работает в фирме, занимающейся оптовыми закупками за рубежом для нашей пищевой промышленности. - О каких-то заменах с белорусами договариваемся. А некоторых новых поставщиков уже в самой России нашли.

- При любом кризисе вменяемые прогнозы можно делать, когда пыль начнет оседать, - говорит Роман Шалимов. - А мы сейчас в стадии поднятия пыли...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Может, хоть теперь дадут спокойно работать?»

В рассказе одного из экспертов зацепила фраза про наш родной Ростсельмаш, у которого техника вполне соответствует зарубежным стандартам, но «для экономии один из цехов находится в Канаде». А вам в этой фразе ничего не показалось несколько... нелогичным?

Еще в 2013 году председатель совета директоров ассоциации «Росагромаш» (в ее состав входил «Ростсельмаш») Константин Бабкин написали в «Живом Журнале» пост «Почему тракторный завод остается в Канаде». Текст имел эффект разорвавшейся бомбы. Там Бабкин буквально на пальцах и со всеми цифрами расписывал, почему из-за российской бюрократии, ставок по кредитам и прочих отечественных «особенностей» производить сельхозтехнику оказывается дешевле в дорогущей Северной Америке.

С тех пор многое изменилось. В том числе и «Ростсельмаш» получил поддержку от государства и главные площадки у него нынче все-таки в России (хотя и цех в Канаде сохранился). Но основной-то вопрос остался: без поддержки сверху и льготных субсидий налаживать эффективное производство в нашем агропроме (да и не только) достаточно сложно. Потонешь во всевозможных проблемах и согласованиях раньше, чем встанешь на ноги. И в первую очередь именно из-за этого, а не из-за мнимой криворукости отечественных производителей на наших полях ездят американские комбайны, а засеваются они европейскими семенами.

И сейчас, как это ни странно, у большого числа предпринимателей появилась надежда: ну может, хотя бы теперь прекратят «осваивать бюджеты на развитие», пытаться всех отрегулировать и проконтролировать - а просто дадут работать?

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ

Чем сейчас можно помочь крестьянам

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский:

- Ситуация отличается от 2014 года, когда западные санкции фактически не затронули аграрный сектор, а скорее ему помогли. Сейчас санкции так или иначе затрагивают всю экономику. Это совершенно новая ситуация. Мы, конечно, переживем, но сейчас трудности будут совсем иного порядка. И самые большие проблемы будут не в перспективе, когда начнут выходить из строя имеющиеся сейчас техника и оборудование.

Как поддержать сельхозпроизводителей? У нас Минфин играет в игру, когда он сначала хочет со всех собрать побольше налогов, а потом распределять. А распределение - оно всегда от лукавого. Всегда есть ошибки чиновников, коррупционные схемы, которые ведут к потере бюджетных средств. Давайте пойдем более прямым путем - освободим сельхозпроизводителей от части налогов. Эффективной мерой могло бы быть освобождение от налога на имущество, которое используется в сельхозпроизводстве. Это будут деньги, которые точно достанутся предприятию, а не «зависнут» где-то по дороге.