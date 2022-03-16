Российские военные захватили комплект ценных документов с подбитого украинского вертолета

Фото: Александр КОЦ

Наступает 21- день специальной операции на Украине. Минобороны России продолжает рассказывать «КП» о примерах доблести и отваги российских военнослужащих. Эти короткие истории из наградных листов уже стали частью летописи героической борьбы российских военнослужащих с националистической опухолью, которая за 8 лет разъела киевскую власть.

Российская армия уже очистила от этой заразы Херсонскую область, «прооперировала» Мелитополь и Бердянск, вырезала крупный очаг заражения в Мариуполе. Сейчас ждет помощи Харьков, рыдает раненый мародерами Киев и стонет от неонацистов Одесса...

ПЛЕНИЛИ НАЦИОНАЛИСТОВ НАЦБРИГАДЫ «АЗОВ»

Майор Иван Фомин и капитан Дементий Коломенский

«Группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского выполняла задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов из состава националистического батальона «АЗОВ». Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, группами Ивана Фомина и Дементия Коломенского было уничтожено до 10 националистов и одна единица военной техники. 6 националистов сдались в плен. Также у диверсантов было изъято 7 ручных противотанковых гранатометов, 2 «Джавелина», а также большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов. Самоотверженные действия российских офицеров позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил и обеспечили выход войск назначенный район в установленное время».

ЗАХВАТИЛИ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Старший лейтенант Антон Струев

«Группа под руководством командира роты отдельной мотострелковой бригады старшего лейтенанта Антона Струева выдвинулась для проведения доразведки районов крушения вертолетов противника, сбитых российскими средствами ПВО. Прибыв к месту падения вертолетов, группа Антона Струева попала под интенсивный огонь украинских националистов, прикрывавших отход своих экипажей и пытавшихся эвакуировать документацию с подбитых вертолетов. В бою, действуя смело и решительно, Антон лично уничтожил 5 националистов. После окончания боя, понимая бесполезность сопротивления, 2 украинских неонациста сдались в плен. Также силами группы удалось добыть комплект ценных документов, которые они оперативно доставили в штаб руководства. Добытая российскими военными документация позволила раскрыть замысел действий противника по нападению на колонны российских войск, а также вскрыть ряд важных объектов врага, которые в последующем были уничтожены».

ПРИНЯЛ НЕРАВНЫЙ БОЙ И ПОБЕДИЛ

Подполковник Евгений Зеленов.

«Мотострелковое подразделение, которым командовал заместитель командира отдельной мотострелковой бригады подполковник Евгений Зеленов выполняло задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов. Противник, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами предпринимал одну за другой попытки прорыва обороны с целью захвата жилых районов посёлка, используя при этом средства радиоэлектронной борьбы. Учитывая намного превосходящие силы противника, Евгений принял решение на отвод подразделения в сторону населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке организовал временный оборонительный рубеж. Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Евгения Зеленова, уничтожил вражеский бронетранспортер и взял в плен 11 националистов. Понимая, что можно угодить в окружение, Евгений совершил очередной отвод подразделения и, вновь организовав оборонительный рубеж, продолжил сдерживать наступление многократно превосходящего числом противника. Несмотря на полученные в ходе боестолкновений ожоги и многочисленные ранения до прибытия подкрепления, Евгений Зеленов продолжил вести неравный бой и не допустил прохода националистов».

ЗАХВАТИЛИ ИСПРАВНЫЙ ТАНК И «БУК»

Подполковник Николай Артемов

«Мотострелковый батальон под командованием подполковника Николая Артемова выполнял задачи по освобождению от националистов одного из населенных пунктов. Используя имеющийся боевой опыт, Николай Артемов, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, принял решение сходу вклиниться в боевые порядки националистов. Внезапность действий батальона Артемова, а также высокая интенсивность его наступления вынудила неонацистов спешно отступить, оставив населенный пункт. В результате решительных действий подполковника Николая Артемова и умелого руководства подчиненным личным составом российским войскам удалось разгромить значительно превосходящие силы противника, а также захватить исправный танк и «Бук» и освободить населенный пункт от украинских националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для раненых военнослужащих России и Донбасса в военных госпиталях Ростова-на-Дону, Москвы и Подмосковья созданы все условия. Лучшие медицинские работники проводят с военнослужащими реабилитационные процедуры, поддерживают их в стремлении скорее вернуться в строй.

Во вторник, высокие награды отличившимся на поле боя военнослужащим вручал в военном госпитале имени Бурденко в Москве Герой России, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Ранее в военных госпиталях провели торжественные церемонии награждения министр обороны Сергей Шойгу и замминистра обороны России Николай Панков. Они вручили контрактникам и офицерам боевые награды, которые им были присвоены соответствующими указами президента России Владимира Путина.