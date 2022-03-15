Сандра Буллок уходит из кино: «Хочу быть с семьей»

Сандра Буллок на съемках комедии "Затерянный город".

Звезда фильмов «Гравитация» и «Мисс Конгениальность», обладательница «Оскара» Сандра Буллок вдруг решила сделать паузу в карьере. А, может, и не паузу.

Актриса поговорила с канадским изданием ET, которому и объяснила, почему не принимает никаких предложений по работе.

Cандра Буллок в ноябре 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мне нужно быть в том месте, которое делает меня по-настоящему счастливой, - сказала Буллок. - Дома со своими детьми (оба — из детских домов — Авт.): Луи (12 лет) и Лейлой (10 лет). Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда снимаюсь. А сейчас мне хочется быть 24/7 со своими детьми. Вот с ними я и собираюсь быть.

Затем Сандра пояснила, что в списке ее ближайших дел удовлетворение потребностей детей и «социальный календарь». Она пояснила, что буквально помешана на гигиене здоровья, особенно в связи с пандемией коронавируса, поэтому любые дети, которые приходят в дом Буллок в гости, «вернутся к себе домой без COVID-19».

Дэниел Рэдклифф в фильме "Затерянный город".

Представляя комедию «Затерянный город» (выходит 25 марта) с Ченнингом Татумом, Брэдом Питтом и Дэниелом Рэдклиффом, актриса пояснила, что пока не знает, как долго продлится пауза без съемочного процесса.