После съемок на Украине Шон Пенн вернулся в США с коронавирусом и промытыми мозгами

Шон Пенн ездил снимать украинских военных в Приазовье, Мариуполь, долго находился в Киеве, но до Донбасса так и не доехал. Фото: EAST NEWS

Звезда фильмов «Харви Милк», «Таинственная река», «Я — Сэм» и других Шон Пенн с начала 90-х увлекается режиссурой. Он снял несколько картин по собственным сценариям, в том числе и на основе реальных событий («11 сентября»).

И в настоящий момент Пенн занят съемками очередного фильма. Он решил оттолкнуться от самого главного противостояния последних 70 лет и взял в объектив события на Украине. Шон ездил снимать украинских военных в Приазовье, Мариуполь, долго находился в Киеве, где посещал «памятные места» майдана, но до Донбасса так и не доехал. Артист постоянно находился под опекой государственной охраны, фотографировался в офисе президента Украины, поэтому, видимо, и не пожелал посмотреть, как ситуация выглядит с точки зрения жителей ЛНР и ДНР.

Встреча голливудского актера и президента Украины, актера Зеленского.

В начале марта, видимо, набрав достаточное количество материала, Пенн отправился домой пешком. Перейдя границу Украины с Польшей буквально ногами.

— Мы с двумя коллегами прошли мили пешком до польской границы, оставив машину на обочине, — написал актер в инстаграме, прикрепив фото с чемоданами.

Как оказалось, вернулся Пенн из командировки не совсем здоровым.

— У Шона положительный результат на COVID, что довольно безумно, учитывая то, что он сделал для всех нас, — объяснил Пол Андерсон, режиссер фильма «Лакричная пицца», в котором Пенн исполнил одну из главных ролей.

Актер Шон Пенн в пресс-центре Администрации президента Украины, Киев, 24 февраля 2022 г. Фото: REUTERS

Шон должен был участвовать в церемонии вручения премии Гильдии режиссеров США, но не смог этого сделать из-за болезни.

Но это полбеды. Теперь голливудская звезда вещает на весь мир про то, как правильно надо воспринимать ситуацию на Украине.

— Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности, — сходу начал учить артист в твиттере. Он призвал «непосредственно охранять бесполетные зоны» и «снабжать самолетами украинских летчиков».

В любом случае уже сейчас понятно, какое кино снимет голливудский артист, так и не рискнувший заглянуть в глаза правде на территории ЛДНР, где его ждали.