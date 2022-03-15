Иностранные наемники на Украине: "Это ад на Земле, я на такое не подписывался"

Смешались в кучу... Сразу и не отличишь - где иностранные наемники, где бойцы ВСУ. (Подсказка: вот эти двое в красных кружочках - наемники.) Фото: СОЦСЕТИ

Воскресный удар российских вооруженных сил по Яворовскому полигону в Львовской области, похоже, отрезвил многих иностранных наемников, понаехавших на Украину. Там был развернут пункт их подготовки перед отправкой в районы боевых действий, а также находилась база хранения поступающего от зарубежных стран оружия и военной техники.

- В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В украинских СМИ поспешили заявить, что все это "кремлевская пропаганда" и среди "добровольцев" потерь нет, но вот сами "солдаты удачи" в своих "инстраграмах" и "ютьюбах" утверждают, что находятся в шоке от ударов российских войск, а многие просто-напросто сбежали с Украины от греха подальше.

Одной из первых ласточек стал британец Джейсон Хейг, успевший до этого побывать с американскими войсками в Ираке и Афганистане. Повоевать за Украину он успел недолго, поскольку уже через несколько дней попал "под замес" во время высадки российского десанта на аэродром Гостомель. "Внезапно перед нами открылись врата ада, - рассказал Хейг газете "Sun". - Я никогда не испытывал подобной огневой мощи, не думаю, что кто-либо из нашего поколения когда-либо испытывал ее. Ирак и Афганистан - это совсем другое".

Британцу Джейсону Хейгу хватило одного российского ракетного удара, чтобы понять: он не туда приехал.Кадр из видео

Поняв, что просто пострелять как в тире не выйдет, британец решил дальше не усердствовать и вместе с коллегой американцем оставил позиции. Но парочка напоролась на патруль украинских нациков, которые то ли по тупости, то ли с перепоя приняли их за российских спецназовцев. После трех часов допросов с избиениями Хейга отпустили, и тот решил поскорее сбежать с Украины, ведь, по его собственным словам, он "пришел туда не затем, чтобы умереть". Сейчас бывший "борец за свободу" вернулся в Великобританию и вспоминает все прошедшее как страшный сон.

Другой "воин свободы", бразилец Тиагу Росси, поначалу бодро рассказывал в своем канале на Youtube как правильно обращаться с оружием, а в "Инстаграмме" постил видео как раз с Яворовского полигона и обещал "разобраться с оккупантами". Правда после российского ракетного удара все резко изменилось. Youtube-канал Росси удалил, а в "Инстаграме" новых подписчиков не добавляет. В своем последнем сообщении он поведал, что "русские полностью уничтожили нашу базу", в связи с чем бразилец перебрался в Польшу вместе с остатками наемников.

Бразилец Росси обещал «разобраться с оккупантами», но сбежал в Польшу. Фото: СОЦСЕТИ

А вот что рассказывает в своем "Фейсбуке" бывший шведский наемник Йеспер Сёдер: "Я жив после ночных бомбежек, наша база разрушена, большинство погибло, тут полный хаос. Сегодня мы должны были отправиться в Киев, но, как вы понимайте, эта миссия отменена".

Чем же теперь будет заниматься "солдат удачи"?

- Мое новое задание - вывезти граждан стран Скандинавии с Украины и помочь им оказаться в безопасности. Я уже давно не спал и полностью истощен, но 15 из моих товарищей скоро вернуться домой, - рассказал Сёдер. Получается, что драпануть с Незалежной у него получается куда лучше, чем воевать за нее.

Впрочем, как пишет британский еженедельник "The Economist", многие "солдаты удачи", попав на территорию Украины, вообще отказываются воевать за Киев. Причина кроется в условиях, на которых их принимают в ряды "добровольцев". Украинские власти требуют от иностранцев подписать контракт на все "военное время", без указания конкретных сроков. Это значит, по крайне мере в теории, невозможность выезда на родину ни по каким обстоятельствам. А зарплату наемникам начисляют как обычным украинским солдатам - 7 тысяч гривен в месяц (около 230 долларов). "Гости" признаются, что это не те деньги, на которые они рассчитывали, поэтому сразу едут восвояси.

Швед Йеспер Сёдер теперь занят тем, что отправляет скандинавов обратно домой с Украины. Фото: СОЦСЕТИ

Наемники, уже потратившиеся на билет и приобретение снаряжения, фактически остаются у разбитого корыта. Один из "добровольцев" из Британии объяснил, почему он не стал подписывать документы: "Они продают вам мечту – помочь украинцам, - а потом кидают в самое худшее место на фронте". Выяснилось, что мужчина рассчитывал оказаться в другом месте - помогать в тылу раненым и беженцам, но его надежды не оправдались.

После российского ракетного удара по Яворовскому полигону большинство "солдат удачи" решило вернуться домой. Как написал американский журналист Нолан Петерсон, 85% уцелевших иностранных боевиков уже на пути к границе, чтобы выбраться с Украины, служить осталась лишь группа из 30 человек.

Да, скорее всего, поток наемников, прибывающих на Незалежную, совсем не иссякнет, но точно станет меньше. Фотографии мертвых тел и рассказы очевидцев остудят многие горячие головы, ведь "настоящих буйных мало", а для большинства "добровольцев" достаточно просто попозировать с оружием для "Инстаграма", а не рисковать своею жизнью ради страны, про которую они толком ничего не знают.

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