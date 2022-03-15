Запасов хватит: Оказалось, что сахара в России на годы вперед

Полка с сахаром в магазине "Магнит". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ФЕЙК: "Россия умирает без сахара и гречки…"

В доказательство в украинских телеграм-каналах прикладываются фотографии пустых полок в магазинах.

НА САМОМ ДЕЛЕ: То, что товар иногда заканчивается не спорит никто, даже директор магазина. Но только потому, что напуганные (в том числе и такими новостями от «фабрики фейков») люди бегут в магазин и сметают все на своем пути, делая огромные запасы сахара, крупы, и даже кошачьего корма.

На самом деле необходимости в этом нет: в России 70 заводов производят 6 млн тонн сахара в год. Более того, они работают так хорошо, что в стране случилось жуткое перепроизводство сахара. Так что у нас его в запасах в разы больше нормы. Эксперты уверяют, что хватит на несколько лет вперед.

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