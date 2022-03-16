Кредит на буханку. Россиян «загнали в долги» с помощью фотошопа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ФЕЙК: "Продукты в российских магазинах начали продавать в кредит."

Такой бред опубликовал один из украинских телеграм-каналов. На фото нарезной батон и два ценника. На одном - 143 рубля (купить сейчас), а рядом - 11 рублей (если взять в кредит). И подпись: «Тепер в Росії батон можна взяти в кредит. Цікаво, а яйця поштучно теж?»

Оба штрих-кода на фото - фальшивые.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Странно, что такое надо опровергать, но, видимо, надо.

Авторы канала «Война с фейками» попробовали отсканировать штрих-коды с этой фотографии, чтобы понять, что же это за торговая сеть, продающая «хлеб в кредит». Оказалось, что оба штрих-кода - фальшивые.

Более того, авторы фейка оказались плохими математиками - суммы кредита и полной цены вообще не сходятся.

Теперь реальность: цены на нарезной батон в России – от 30 до 60 рублей (в зависимости от производителя и веса).

Да и в Минсельхозе уже говорили, что дефицита хлеба в стране в этом году не будет – у нас есть семена, сельхозтехника и средства защиты растений, поэтому необходимости закупаться продуктами впрок нет.