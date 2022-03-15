Операция «Горох». Украинская «Фабрика фейков» распустила российскую армию через телеграм

Фото: Александр КОЦ

ФЕЙК: Российские военные массово отказываются от участия в спецоперации на территории Украины.

Пишет об этом украинское издание Guildhall. Текст подкрепляет фотографиями нескольких «рапортов» с отказом продолжать работу. Эта новость естественно со скоростью света разлетелась по украинским телеграм-каналам.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Эти бумажки никак не соответствуют Уставу. Хотя бы потому, что в России не пишут рапорт командиру военной части - его отдают непосредственному начальнику. А вот перед командиром части может ходатайствовать только командир роты, но никак не рядовой или даже старлей. Это регламентирует статья 21 Устава, да и любой, кто служил в армии, знает это, как алфавит.

Дальше. В каждом рапорте указана просьба: «считаю невозможным мое повторное убытие в зону боевых действий». И каждый из них написан 27 февраля - то есть на третий день спецоперации. Получается, что наши войска вошли на территорию Украины, за три дня вернулись и снова собрались обратно во вторую командировку?

Еще нестыковки: в наших Вооруженных силах есть типовая форма обращения к командиру - «прошу освободить меня от исполнения служебных обязанностей (далее идет указание причин) и отсылкой на конкретный пункт закона или приказа». В показанных бумагах такого, соответсвенно нет.

Да и нет у нас в армии таких формирований как батальонно-тактическая группа, о которой упоминают «беглецы».