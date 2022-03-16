Танк с Сахалина год спустя "нашли" на Украине

Нет сейчас такой зеленой листвы, как на фотографии, а на машине на переднем плане — российские номера.

ФЕЙК: Российские военные от безалаберности потеряли один танк.

Новость подкрепляют изображением лежащего на башне Т-72. Как ехидно шутят пользователи сети,«он прикинулся мертвым, испугавшись «Байрактара».

НА САМОМ ДЕЛЕ: Наши бойцы действительно танк перевернули. Но было это еще в прошлом году в Южно-Сахалинске. Тогда военные его куда-то перевозили на тягаче, но плохо закрепили. Тот на повороте кувыркнулся. Об этом писала местная пресса.

Танк перевернули в прошлом году в Южно-Сахалинске.

Да и сейчас нет такой зеленой листвы, как на фотографии, а на машине на переднем плане — российские номера.