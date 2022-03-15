После выписки из психиатрической больницы Светлана Светличная «спокойно живет» на пенсию в 50 тысяч рублей

Актриса Светлана Светличная выписана из психиатрической лечебницы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда советских шедевров («Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Любить») Светлана Светличная выписана из психиатрической лечебницы. Новость приятная во всех отношениях, ведь на улице расцветает весна — кому охота встречать ее на больничной койке?

Актрисе — 81 год, поэтому беспокоить ее стараются как можно реже. Поэтому каждый раз информация о состоянии звезды кино просачивается в прессу через близких и знакомых Светличной.

— 5 мая Светлане Афанасьевне исполнится 82 года, — пояснила Пятому каналу певица и модель Алена Кравец. — Она не планирует каких-то больших торжеств, банкетов. Сегодня не то и состояние, и настроение.

Внучка популярной актрисы Мария Ивашова объясняла, что за Светличной хорошо присматривает профессиональная сиделка.

— Сиделка у нас приходящая, — рассказала Ивашова в эфире шоу «Пусть говорят». — Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов.

В то же время Кравец, знакомая с ситуацией в семье Светличной, подчеркнула, что пенсия позволяет звезде советского экрана чувствовать себя уверенно в непростые времена. Поэтому в депрессию после выписки из больницы не впадает.

— Просто живет, как обычный рядовой пенсионер, — пояснила Алена. — Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает.