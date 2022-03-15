Дружба дружбой, а в гости по визам: Израиль отменил безвизовый режим с Украиной

Решение было продиктовано тем, что в Израиль устремились тысячи украинцев, многие из которых уже попросили в Израиле статус беженца. Фото: REUTERS

Мисрад ха-пним (МВД) Израиля изменило правила въезда в страну для обладателей украинских паспортов: режим безвизового въезда для граждан Незалежной отменен.

Свое решение израильтяне обозначили как кризисное.

С момента публикации решения украинские граждане, до этого беспрепятственно прилетавшие в Израиль, должны будут получить от мисрад ха-пним специальное разрешение на въезд в страну. Таким образом, действовавший ранее безвизовый режим для украинцев отменен.

В МВД Израиля отметили, что особых препятствий с таким разрешением не должно возникнуть у имеющих родственников-израильтян. Также составлен список приоритетных категорий украинцев, которые смогут въехать в Израиль.

Решение однозначно продиктовано тем, что в Израиль устремились тысячи украинцев, многие из которых уже попросили в Израиле статус беженца.

Власти небольшой по территории страны, с одной стороны, явно не хотят провоцировать экономический кризис, связанный с затратами на прием тысяч беженцев и их последующее устройство; с другой – Израиль всегда настаивал на еврейском характере своего появления на свет и никогда не поощрял появления в стране тысяч людей, не имеющих отношения к еврейству.

При этом, как заверяют в Израиле, процесс репатриации в страну граждан Украины, имеющих на это право, будет продолжен.

В Киеве разочарованы: глава администрации украинского президента Андрей Ермак раскритиковал действия израильтян. «Рассматриваем приостановку безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД для въезда граждан Украины недружелюбным шагом, требующим немедленного исправления», - заявил он.