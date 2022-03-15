Жасмин улетела в Израиль к Пугачевой и Собчак: «Не нужно искать в нашей поездке лишний смысл!»

Певица посещает святые места в Израиле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

44-летняя Жасмин улетела в отпуск в Израиль. Певица отправилась в путешествие с младшими детьми: 10-летней Маргаритой Шор и 5-летним Мироном Шор. Тут же появились разные предположения о целях поездки Жасмин. Так как Жасмин в хороших отношениях с семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые сейчас также находятся в Израиле, то предположили, что звезды проводят время вместе. Однако оказалось, что Жасмин по традиции отправилась навестить близких.

В Израиле у Жасмин проживает много родни – бабушка, тети и племянники, двоюродные сестры и братья. Певица оправдалась: «Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России - если бы это не было так грустно. Я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать… Ни для кого не секрет, что мы с детьми любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время каникул в школе». Звезда подчеркнула, что тайных и лишних смыслов в ее поездке искать не стоит: мол, была она запланирована еще в начале года и полетели по плану и вернутся также по заранее купленным билетам.

Певица улетела с дочерью и сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жасмин посетила в Израиле могилу отца, с которым была очень близка. Также ежедневно проводит время с бабушкой, они принимают в гостях других членов большой семьи. Жасмин последние дни не скрывала свою гражданскую позицию. Звезда говорила, что свое будущее связывает с родиной, с Россией: «Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла. Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России». Жасмин пообещала: «А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас». Дочь певицы успевает учится дистанционно — и в частной школе, и в Гнесинке. Маргарита учится хорошо, поэтому не отстанет от программы пока в отъезде.

Жасмин с дочерью Маргаритой в Израиле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Израиль в конце февраля отправились: Ксения Собчак с сыном Платоном; Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми; Андрей Макаревич с беременной женой. Известно, что Пугачева и Галкин снимают дом в Кейсарии, где проводят время уже не в первый раз. Неподалеку находится клиника, где Пугачева регулярно проходит обследование. Ксения Собчак с первым мужем путешествовала по стране еще до рождения ребенка; теперь второй муж звезды работает в Москве, а она привезла в Израиль сына. Здесь же музыкант Андрей Макаревич – скоро в одной из израильских клиник родит его молодая жена. Вот так неожиданно сразу у нескольких звезд нашлись важные дела и поводы улететь в конце февраля, начале марта в Израиль.