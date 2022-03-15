Украинский телеведущий пообещал в прямом эфире «резать русских детей» и «вырезать русских семьями»

Телеведущий украинского "24-го" телеканала Фахрудин Шарафмал решил процитировать в эфире видного деятеля СС Адольфа Эйхмана. Фото: YouTube

Расчеловечивание Украиной своих граждан дошло уже до степени, что никаких нормальных слов у нормального человека не остается, когда он сталкивается с этим явлением.

Телеведущий украинского "24-го" телеканала Фахрудин Шарафмал получил известие, что погиб его "хороший товарищ Павел", и плакал в прямом эфире, перемежая слезы с совершенно дикими угрозами.

- Он когда-то сказал, что за одного убитого нашего военного, заберут сотни морпехов. Так, вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. Я знаю, что, как журналист, я должен быть объективным и взвешенным, для того, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем, но если честно, держаться сейчас очень тяжело, - заявил он в прямом эфире, выступая под на фоне фейкового девиза "Русскi корабль, пiшов на ..." во всю стену за его спиной.

На этом бы он мог остановиться, но дальше пошла совершеннейшая "пурга" с апелляцией к видному нацисту Адольфу Эйхману, непосредственно отвечавшему в Третьем рейхе за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за «окончательное решение еврейского вопроса», следствием чего стала гибель миллионов евреев.

- Я знаю, что нас в России называют нацистами, фашистами, и я позволю себе сослаться на слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что, уничтожая нацию, надо в первую очередь уничтожить их детей, - продолжил свою чудовищную речь этот "журналист". – Потому что если убить только их родителей, то дети вырастут и отомстят. Если убить детей, то они никогда не вырастут и нация будет уничтожена.

- Вооруженные Силы Украины не могут убивать детей, потому что это запрещено правилами войны, - продолжил он. – Это запрещено разными конвенциями, в том числе, Женевской. Но я не из Вооруженных Сил Украины.

- Нам нужна победа, и если для этого придется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает, — произнес он в своей кошмарной речи.

Эта редкая тварь (других слов у меня для него нет), размазывающая сопли со слезами по своей холеной мордашке истово и яростно верит в то, что он имеет на это право. Он не может не знать, как ВСУ и нацбаты убивали и продолжают убивать детей Донбасса. Как журналист, он имел доступ к этой информации. Совершенно очевидно, что для него жизни других людей имеют значение лишь в том случае, если он их считает людьми, а не «унтерменшами», как его любимый Эйхман. Донбасс и Россия, в его понимании, как раз и есть такие «недочеловеки».

Вы точно не знаете, где есть нацисты на Украине? Вот, смотрите, в эфире "24-го" телеканала, на котором они работают. Это уже не просто наци, а какой-то наци-маньяк, помешанный на убийствах.

Впрочем, ничего удивительного. После удара "Точкой-У" по гражданскому центру Донецка и неумелых отмазок, что это не они запускали, вопросов уже просто не может быть в принципе.

Там просто окопались в окопах власти и их обслуги самые обычные украинские нацисты. Которые, дай им волю, своим немецким учителям из СС и фору дадут, и переплюнут, и еще выйдут победителями в борьбе за первенство в пытках и уничтожении. К этому они чувствуют свое настоящее призвание. И это именно такие ведущие и журналисты воспитывали украинцев все эти годы. После чего удивляться тому, что на Украине во многих случаях выросло такое, нечего.