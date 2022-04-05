Рост цен на бензин спровоцировал массовые беспорядки в Перу

Полиции уже не раз приходилось применять силу против протестующих Фото: REUTERS

Президент Перу Педро Кастильо своим указом ввел комендантский час в столице страны, Лиме. Этим решением он надеется сдержать волну разгорающихся в стране массовых беспорядков, вызванных подорожанием цен на бензин и минеральные удобрения.

Народные волнения продолжаются в этом южно-американском государстве уже вторую неделю. Правительству не удалось удержать цены на топливо, продукты питания и удобрения после того, как западные страны ввели экономические санкции против России, являющимся основным экспортером в т.ч. и в Перу калийных и аммиачных удобрений, а также мочевины.

Полиции уже не раз приходилось применять силу против протестующих. Сообщается о четырех погибших в ходе беспорядков.

Кабинет министров страны, пытаясь хоть как-то погасить волну народного возмущения, согласился минимизировать уже существующие налоги и акцизы на бензин, а также повысить на 10% минимальную заработную плату. Но Всеобщая конфедерация рабочих – главный перуанский профсоюз – отклонила это предложение, сочтя эту меру недостаточной, и призвала протестующих продолжить акции неповиновения.

Население Перу составляет более 21 млн. человек. Аграрное производство является одним из основных в этой южно-американской стране.

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