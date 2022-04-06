Борьба с глобальным потеплением увеличит в мире спрос на алюминий, медь и никель - а их экспортирует Россия

В списке возможных мер для снижения выбросов - возобновляемые источники энергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве представили новый фундаментальный документ об изменениях климата и способах, которыми человечество может с ними бороться, - третий том Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Один из российских авторов доклада - Игорь Башмаков, доктор экономических наук, директор Центра по эффективному использованию энергии, лауреат Нобелевской премии мира в составе группы ООН по изменению климата.

- Выбросы парниковых газов (а их считают главными виновниками глобального потепления. - Л. С.) продолжают расти. Этому способствует рост населения Земли и рост ВВП, - рассказал Игорь Башмаков.

По расчётам учёных, человечество должно выйти на пик выбросов CO2 и других парниковых газов совсем скоро, к 2025 году. А потом быстро их снижать. Если удастся выйти на нулевые выбросы к 2050 году (что маловероятно), к концу 21 века на планете потеплеет на 1,5 градусов по сравнению с концом 19 века - то есть с началом индустриальной эпохи, от которой и начался отсчёт глобального потепления.

Если цель будет достигнута к 2070 году, рост температуры остановится на 2 градусах. А если не удастся сделать и этого - нам грозит потепление на 3,5 градуса. К настоящему моменту, напомню, средняя температура на Земле повысилась примерно на 1 градус. И весь шум вокруг глобального потепления и погодных аномалий - из-за этого градуса. А тут - 3,5 градуса!

Что можно сделать? Мнение Игоря Башмакова таково:

Энергетика - на неё приходится треть прямых выбросов парниковых газов.

В списке возможных мер для снижения выбросов - возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая, приливная энергия и так далее. - Л. С.) и водородная энергетика. В России есть концепция ее развития.

Масштабы использования ископаемого топлива станут меньше, а для России это важнейший источник доходов. Впрочем, по газу есть разные прогнозы, от снижения его использования на 40% до роста на 10% к 2050 году.

Промышленность отвечает за 25% прямых выбросов парниковых газов.

Раньше считалось, что промышленность невозможно сделать углеродно-нейтральной. Сейчас появились пилотные технологии, позволяющие этого достигнуть. Будет расти мировых рынок алюминия, меди и никеля - а это составляющие российского экспорта.

Транспорт мы пока не можем сделать углеродно-нейтральным, в том числе потому, что сложно заменить источники топлива в авиации и морском транспорте. Но к 2100 году сможем снизить выбросы от транспорта на 60% - за счёт использования биотоплива, водорода, развития общественного транспорта. У России есть технологии, позволяющие сделать корпуса самолетов и автомобилей легче, и за счёт этого уменьшить потребление топлива.

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