Военная спецоперация на Украине 6 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 6 апреля 2022 Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные принимают в спецоперации на Украине по защите мирного населения, которую объявил президент РФ Владимир Путин. Пока ситуация напряженная, но стороны ищут возможности урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 апреля 2022 года.

Тем временем, Соединенные Штаты подтвердили, что представители украинских вооруженных сил проходят обучение в США. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, украинские силы обучаются в Америке обращению с современным вооружением, которое поступает в Украину.

Батарею реактивных систем залпового огня "Град", которую использовали украинские националистические формирования, уничтожили бойцы Росгвардии. Отмечается, что националисты использовали ее для нанесения ударов по жилым домам и объектам инфраструктуры в разных украинских населенных пунктах.

Деэскалация на земле после российско-украинских переговоров в Стамбуле явилась жестом доброй воли РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, речь идет о территориях в Киевской и в Черниговской областях.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:16 Псаки анонсировала введение против России новых санкций 6 апреля 2022 года. На этот раз ограничения будут связаны с российскими финансовыми организациями

5 апреля:

23:36 На Украине опровергли фейки о "зверствах и убийствах" российских военных в Буче. Глава национальной полиции Украины удостоверился вместе с другими силовиками, что там нет никаких трупов

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