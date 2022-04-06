Украинские военные накрывают Изюм кассетными боеприпасами, а российские медики спасают его жителей

Запад по уши накачал украинскую армию Фото: Александр КОЦ

Вертолеты прикрытия Ми-24 летели так низко, что линии электропередач им приходилось «перепрыгивать». Чем ближе ты к земле, тем меньше шансов в тебя попасть из переносного зенитно-ракетного комплекса, которыми Запад по уши накачал украинскую армию. «Стингерами» Вооруженные силы Украины - ВСУ просто перенасыщены. «Вертушки» сопровождали колонну снабжения, которая шла в сторону Харькова. В сопровождении военных я отправился в город Изюм, откуда российские войска развивают наступление в сторону Славянска.

Фото: Александр КОЦ

Харьковская область разительно отличается от того, что я видел еще недавно под Киевом. На протяжении сотни километров не было ни разбитых украинской артиллерией хат, ни сожженной техники. Видно, что ВСУ и нацбаты отступали отсюда в большой спешке, оставляя село за селом. Вот в Ольховатке девочка машет нам российским флажком, по улицам гуляют люди, без всякой опаски. Видно, что к присутствию российских войск здесь уже привыкли и воспринимают их как часть пейзажа. Не самую его назойливую и практически незаметную. Есть вода, связь, свет. Однако о близости боевых действий говорит хотя бы тот факт, что едем мы в основном проселочными и полевыми дорогами. Военные трассы «живут» в другом измерении, вне привычных систем координат. По прямой - вроде 150 километров, но вдоль больших дорог идут бои. В стороне трассы Харьков-Славянск поднимаются столбы черного дыма, грохочет фронт.

Картинка на горизонте диссонирует с тем, что я вижу за окном. Город Купянск, жизнь в нем кипит. Ездит общественный транспорт, открыты магазины и кафе. Невиданная роскошь по меркам военного времени. Этот город был взят без боя. Мэр Купянска призывал отряды теробороны не оказывать противодействия российским войскам. Те отступили за трассу. А через несколько дней Служба безопасности Украины похитила дочь градоначальника, которая была в это время в Ивано-Франковске. За «политическую недальновидность» чиновника, по мнению Киева, должны расплачиваться его дети.

Фото: Александр КОЦ

Чем ближе к линии фронта, тем пейзаж более унылый. Торчащие из полей хвостовики ракет, воронки от мин и снарядов, поваленные столбы… Изюм встречает нас артиллерийским грохотом. Город, где когда-то располагался украинский штаб антитеррористической операции, сегодня полностью под контролем российских сил. ВСУ, по традиции, оставив населенный пункт, кроет его из всех калибров. Где-то в километре раздаются сразу с пару десятков взрывов – так срабатывают кассетные боеприпасы, которые артиллерия противника отправляет реактивной системой залпового огня «Смерч». Зато жители Купянска своему мэру наверняка благодарны, он сделал мужественный выбор - не пожертвовал городом ради картинок в соцсетях с отчетами о "сопротивлении агрессору».

Фото: Александр КОЦ

Из расположения российских войск прямо под обстрелом выезжают медицинские «Газели». Спустя 15 минут они начинают подвозить раненых гражданских.

- Мужа убило, мы с сыном чудом уцелели, - еле держится перепуганная и явно находящаяся в шоке женщина. – Все грохотало. Откуда прилетело? Кто ж знает.

В «операционной», отделенной от «приемного покоя» плащ-палатками, кипит работа. На столах под лампами лежат несколько мирных жителей. Операции идут под местным наркозом. У мужчины извлекают осколок из подбрюшья: «Терпи, родной, сейчас станет полегче, потерпи». У женщины чистят от железа кисть.

- Как тебя зовут, сынок, - всхлипывает она, поднимая мокрые глаза на доктора в каске.

- Женя, милая, Женя.

- Евгений, - пытается она улыбнуться. – Евгений Онегин.

- Ну куда мне до него, - улыбается хирург, накладывая повязку на голову.

- Спасибо большое Евгений.

Фото: Александр КОЦ

Рядом еще один медик накладывает гипс на перебитую осколком руку: «Сейчас легче станет. Рука же уже не болит? Ну вот. До свадьбы заживет».

Снаружи грохочет так, что трясутся стены. Обработанных раненых выносят в «приемный покой». Тяжелых готовят к отправке в Белгород вертолетами. На которые охотятся украинские военные со «Стингерами».

Жаль этого не видят те, кто обвиняет российских бойцов в массовых казнях гражданского населения. А ведь Бучу под Киевом украинская артиллерия накрывала также, как сейчас харьковский Изюм. И погибшие на улицах – на совести тех, кто отдавал приказ стрелять из гаубиц и реактивных систем по жилым кварталам.

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