Паулину Андрееву сняли за ужином с Чубайсом в ресторане Стамбула

Паулина Андреева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Паулина Андреева вслед за многими другими знаменитостями уехала из России. Супругу Федора Бондарчука сфотографировали в одном из дорогих ресторанов Стамбула. Актриса ужинала вместе с друзьями – Анатолием Чубайсом и его женой, режиссером Авдотьей Смирновой. Звезды сидели за одним столиком и что-то бурно обсуждали. Снимки компании появились в соцсетях.

- Прямо сейчас в стамбульском ресторане «Isola» заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно, - сообщил автор Telegram-канала Pink Birkin.

Слухи о том, что Анатолий Чубайс покинул Москву и отправился в Турцию, появились 23 марта. Экс-глава «Роснано» внезапно уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и исчез из поля зрения журналистов. После случайные прохожие сфотографировали его в Стамбуле в очереди к банкомату – экс-чиновник снимал наличные.

Посетители ресторана «Isola» в Стамбуле сфотографировали Паулину за одним столиком с Чубайсом и его женой Авдотьей Смирновой. Фото: Telegram-канал Pink Birkin.

Сам Чубайс свой отъезд не комментирует. Как и Паулина Андреева, не сообщившая, что собирается в отпуск за границу. Впрочем, актриса и ее супруг Федор Бондарчук ведут очень закрытый образ жизни и редко делятся с прессой подробностями о личном. В конце февраля Паулина Андреева присоединилась к группе российских сценаристов, составивших и подписавших открытое письмо против военной спецоперации на Украине. После этого актриса больше не высказывалась о своей общественной позиции, сосредоточившись на карьере - она снималась в сериалах и играла в театре.

Поклонники предполагают, что Паулина проводит время в компании Чубайса благодаря его жене. Авдотья Смирнова выступила соавтором сценария и режиссером сериала «Вертинский», в котором Андреева сыграла одну из главных ролей. Актриса перевоплотилась в звезду немого кино Веру Холодную, с которой у Александра Вертинского был непродолжительный роман. Премьера сериала прошла в сентябре прошлого года на Первом канале. Возможно, Паулина и Авдотья встретились, чтобы вновь обсудить творческие планы.

Актриса уже почти три года счастлива в браке с Федором Бондарчуком. В марте прошлого года 33-летняя Паулина родила своему 54-летнему мужу сына Ивана. Полгода Андреева провела в декрете, отказавшись от работы. Но затем вновь возобновила карьеру в труппе в Театра имени Чехова.

Напомним, политик Анатолий Чубайс и режиссер Авдотья Смирнова поженились в 2012 году. Новость об их браке стала громом среди ясного неба: уж слишком разными людьми казались молодожены. Авдотья на 14 лет младше своего 66-летнего мужа. Общих детей у супругов нет.