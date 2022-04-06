Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала сумку Chanel

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня присоединилась к флешмобу российских модниц и демонстративно уничтожила свою сумку Chanel. Таким образом модель выразила протест против политики французского модного дома, отказавшегося продавать свою продукцию клиентам из России. Вика вооружилась ножницами и на камеру разрезала черную стеганую сумочку. Видеороликом Боня поделилась в соцсетях, публично осудив русофобскую позицию известного бренда.

- Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel? - сказала Боня на русском и английском, после чего разрезала дорогой аксессуар.

Вика вооружилась ножницами и на камеру разрезала черную стеганую сумочку. Фото: кадр видео.

Российские клиентки Chanel устроили флешмоб в соцсетях после того, как в бутиках модного дома в Дубае и Париже их попросили подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории России. Клиентам, желающим купить вещи Chanel, продавцы магазинов выдают специальные бланки. На бумаге покупатели из России должны письменно подтвердить, что не собираются появляться с продукцией модного дома в родной стране. «Практически от Родины заставляют отказываться!» - возмущаются модницы в соцсетях.

Представители Chanel пояснили, что поступают так из-за санкций. Ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». Санкции распространяются на любые изделий, относящихся к сегменту роскоши, стоимость которых превышает 300 евро.

Таким образом модель выразила протест против политики французского модного дома, отказавшегося продавать свою продукцию клиентам из России. Фото: кадр видео.

К флешмобу по уничтожению сумок Chanel также присоединились актриса Марина Ермошкина и диджей Катя Гусева. Продюсер Яна Рудковская написала в соцсетях, что считает позицию французского бренда унизительной для клиентов из России. Жена Евгения Плющенко призналась, что за многие годы потратила на вещи Chanel около миллиона евро.

- Для меня как для человека, который более 20 лет покупала вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидела на их показах на первом ряду, это шок, шок и шок! Ну а для человека, который оставил там более 1 млн евро за эти годы, это даже как-то унизительно, - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Своим мнением поделилась и дизайнер Вика Газинская. Она заявила, что даже рада, что компания Chanel перестала продавать свою продукцию россиянам, так как всегда считала их вещи безвкусными.