Латвия заморозила имущество россиян более чем на 100 миллионов евро

Фото: REUTERS

В Министерстве юстиции Латвии сообщили о заморозке имущества граждан России, попавших под санкции США и Евросоюза. На данный момент известно о 49 объектах недвижимости и 66 транспортных средствах.

– Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн. евро и, как ожидается, число активов будет и дальше расти, – заявил глава Минфина страны Янис Борданс.

Заблокированные транспортные средства россиян на территории Латвии министр оценил в несколько миллионов евро, сообщает RTP.

Борданс отметил, что замороженное имущество принадлежит исключительно физическим лицам, поскольку об активах юрлиц на территории страны пока нет информации. Однако министр предположил, что в латвийских портах могут находиться российские грузы, о которых властям «следует позаботиться».

Ранее в Латвии приняли решение запретить выдачу видов на жительство гражданам России как минимум до середины лета следующего года, а также составили список известных россиян, которым запрещено пересекать границу прибалтийского государства. Под персональные санкции со стороны Латвии попали актер Дмитрий Певцов, режиссер Никита Михалков, певец Тимати и другие медийные личности, проявившие себя патриотами России.