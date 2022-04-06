США захватывает смертельно опасный наркотик

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Врачи в США бьют тревогу – в последнее время растет число смертельных передозировок наркотиками. По мнению специалистов, вина за это лежит на новом запрещенном препарате ISO.

По утверждению медиков, ISO, относящийся к группе синтетических опиатов, настолько опасен, что может стать причиной смерти при вдыхании или даже случайном контакте с кожей человека. Кроме того, препарат не выявляется многими тестами на наркотики.

– Он становится все более и более распространенным из-за проблем с регулированием вокруг него – поскольку это синтетический фентанил, у наших регулирующих органов не было реальной классификации, поэтому был период времени, когда вы могли купить его в Интернете. Другая проблема заключается в уникальном тестировании на него, потому что это синтетический опиат, и многие тесты на наркотики могут его не выявить, – рассказал журналистам издания Fox 5 News доктор Йили Хуанг из Northwell Health.

Рост смертельных передозировок привел к тому, что в Нью-Йорке члены муниципалитета выступили с предложением организовать в барах и ночных клубах города обучение среди персонала оказанию наркоманам первой помощи, а также обеспечить заведения для отдыха бесплатными медицинскими наборами для устранения последствий передозировки.

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