В Таиланде слонихе, подорвавшейся на мине, установили протез вместо ноги

За 10 лет слонихе сделали в общей сложности 9 разных протезов под увеличивающийся вес и размер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слонихе по кличке Моша было всего 7 месяцев, когда в северной части Таиланда она случайно наступила на мину.

Одна из конечностей животного сильно пострадала, и слониха не могла самостоятельно передвигаться. Местные ветеринары не верили, что она выживет.

О несчастном животном узнал местный хирург – доктор Тердчай Дживакате. Он решил помочь Моше и изготовил для нее протез. Вот только опыта в подобных сферах у него не было, и многое врачу приходилось познавать методом проб и ошибок.

- То, как Моша ходила, не находя баланса, как прогибалась ее спина - все это выглядело ужасно, - рассказывает доктор Дживакате. - Её позвоночник находился под ужасным давлением, и позже она бы не смогла передвигаться вовсе. А это значит, что слониха бы умерла.

О том, как устроен организм одних из самых больших млекопитающих в мире, доктору рассказывали консультанты организации «Друзья азиатских слонов». Сложность заключалась еще и в том, что Моша очень быстро росла, поэтому протез приходилось несколько раз переделывать под новый вес животного.

Основные материалы, которые использовал хирург, – пластик, опилки и металл.

За 10 лет Тердчай Дживакате сделал в общей сложности 9 разных протезов под увеличивающийся вес и размер Моши. И все это время наблюдал за тем, как слониха учится ходить.

Сейчас у нее очень прочный протез из термопластика и стали. Моше хватило 12 часов, чтобы привыкнуть к нему.

Но врач работает над еще одной версией протеза, поскольку в скором времени Моша станет весить 5 тонн, и ей будет нужна более мощная искусственная нога.

Сейчас у Моши очень прочный протез из термопластика и стали. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я думаю, что Моша знает, что это именно я помог ей снова ходить - каждый раз, когда я прихожу в госпиталь и встречаю ее, она салютует мне, поднимая свой хобот наверх, - рассказывает хирург.

За свою медицинскую карьеру доктор Дживакате сделал более 20 тысяч протезов. Он помогал встать на ноги не только людям, но и собакам, кошкам и даже пернатым.

Врачей, обладающих таким опытом, в Таиланде нет, и все протезы доктор изготавливал бесплатно. Он также организовал фонд, в котором любой обратившийся может бесплатно получить медицинскую помощь.