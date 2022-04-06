Впервые за 88 лет в стамбульской Айя Софии провели намаз на Рамадан

Собор святой Софии, а ныне мечеть Айя София – одно из старейших религиозных зданий не только Турции, но и всего мира. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава турецкого Управления по делам религий Али Эрваш сообщил, что текущем году на Рамадан Таравих-намаз пройдет в мечети Айя София. Это случится впервые за последние 88 лет.

– Хвала Аллаху, впервые за 88 лет мечеть встретит прихожан молитвой Таравих. По воле Аллаха, я стану свидетелем этого прекрасного события – ведь именно мне предстоит ее читать, – поделился радостью Эрваш незадолго до начала молитвы.

Собор святой Софии, а ныне мечеть Айя София – одно из старейших религиозных зданий не только Турции, но и всего мира, символ «золотого века» и памятник византийского зодчества. Оно было возведено в 532-537 годах в Константинополе неподалеку от императорского дворца по приказу Юстиниана.

Собор был задуман и воздвигнут как выражение величия Византии и украшение столицы империи лучшими архитекторами той эпохи. Мрамор, золото, серебро и слоновая кость, пошедшие на украшение храма, свозились едва ли не с половины мира.

В начале XIII века во время Четвертого крестового похода, организованного Папой римским Иннокентием III, собор был осквернен и безжалостно разграблен. Многие святыни, вывезенные крестоносцами, пропали безвозвратно.

В XV веке Константинополь захватили османы и превратили собор в мечеть. Именно тогда рядом с ним возникли четыре минарета.

В 1930-х годах прошлого века президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, последовательно проводивший политику секуляризации (т.е. отъема имущества у церквей в пользу светского руководства), превратил мечеть в музей. Тогда была удалена более поздняя штукатурка со стен, и собор предстал перед туристами почти в первозданном виде.

В 2020 году нынешний лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул музею, а некогда собору святой Софии, статус мечети.