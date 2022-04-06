Раненый житель Изюма рассказал, как прикрыл собой девочек от украинского кассетного снаряда

Из пострадавшего от обстрела украинских националистов медики достали четыре осколка. Фото: Министерство обороны РФ

Пока президент Украины Зеленский строил гримасы на заседании Совета Безопасности ООН, и рассказывал о постановочном ролике из Бучи, что сняли его спецслужбы, в Изюме украинские националисты обстреляли кассетными боеприпасами мирных жителей. Свидетелей могло не остаться. Но российским военным врачам удалось спасли жизнь жителю Изюма, который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела националистическими формированиями Украины детского дома.

- Помогал детям прятаться от налетов, от бомбежек, от всего. Выводил на улицу, чтобы погуляли они, потому что в бомбоубежище проводили много времени. И моя была ответственность - помогать детям, погулять там чуть-чуть, а потом снова спуститься. И получается, только я их завел, осталось, может там 2-3,4 девочки наверху, и тут как начало это все. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали. Были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная, - рассказал Геннадий сразу после операции.

Из пострадавшего от обстрела украинских националистов достали четыре осколка, которые попали в живот и ноги. Они могли попасть в сирот, с которыми он гулял.

После операции пострадавший от артиллерийского обстрела Геннадий поделился воспоминаниями о жизни на Украине при Зеленском: «Сын в школе учиться. Например, география. Он отвечает на русском языке, а ему за это двойку ставят. Вот так. И все просто запуганы. Они все хотят в Россию. Все хотят. Когда российские танки шли колонной, все встречали махали им, приветствовали. Но их просто запугали. Увидели такое, потом приходят и погромы дома устраивают, избивают ребят и забирают туда к себе, как «пушечное мясо» на войну».

Таких задокументированных свидетельств и рассказов потерпевших от киевского режима сотни. И более тысячи граждан Украины уже прошли через военный полевой госпиталь Изюма, после того, как их обстреляли украинские националисты. Неонацисты и сегодня продолжают бить из орудий по другим поселкам Донбасса.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 6 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные накрывают Изюм кассетными боеприпасами, а российские медики спасают его жителей

Свидетелем этой бесчеловечной войны ВСУ со своими же гражданами стал спецкор «КП» в Харьковской области (подробности)

Расстрел в Буче попал на видео. Раскрыто, что на самом деле случилось в пригороде Киева

И еще четыре факта, как пропагандисты дурачат обывателя (подробности)

Что для нас Донбасс? И кто его будет кормить?

Ответы на эти вопросы спецкору KP.RU Александру Коцу дал российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов (подробности)