Обвиненный в педофилии сторонник Украины погиб, пытаясь протаранить забор российского посольства в Румынии

Водитель погиб на месте, для тушения огня в автомобиле потребовалось вмешательство пожарных.

В ночь со вторника на среду, 6 апреля, российское посольство в Бухаресте было в буквальном смысле атаковано. Один из автомобилей пытался протаранить его ограду, но, врезавшись в забор, загорелся.

- Сегодня утром, около 06.00, поступило сообщение о происшествии, в котором участвовал автомобиль, который вылетел с дороги и врезался в ограждение дипломатического представительства. Водитель погиб, для тушения огня в автомобиле потребовалось вмешательство пожарных, а на Киселевской дороге было введено ограничение движения для проведения обыска на месте, - говорится в заявлении румынской полиции.

Как сообщает портал «HotNews.ro», водитель автомобиля был опознан как Богдан Дрэгич, бывший глава Альянса против дискриминацию всех отцов — организации, которая занимается защитой прав разведенных отцов, связанных с опекой над детьми. Вчера мужчина был осужден на 15 лет и 4 месяца тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии над своей падчерицей. Его не задержали, потому что срок дал суд первой инстанции

Во вторник Дрэгич опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» (организация запрещена в России) пост в поддержку Украины:

- Кажется, так далеко весна 2019 года, когда я праздновал свой день рождения в Киеве - ярком мегаполисе, населенном людьми, которые с удовольствием наслаждались прекрасной весной. Мы были там с дочерью на турнире по фехтованию и, пытаясь совместить полезное с приятным, осматривали в свободное время туристические достопримечательности украинской столицы, – говорится в сообщении.

Расследование дела Дрэгича началось в 2019 году, когда он начал судиться со своей бывшей женой после бракоразводного процесса. Разрыв родителей начался еще в 2016 году, после чего девочка три года была в основном на попечении отца. Через несколько недель после объявления о разводе жена Дрэгича подала иск с требованием вернуть все-таки ребенка и выдать «охранный ордер» - обязать мужчину не подходить ближе определенного расстояния к дому и школе девочки, а также запретить с ней любые контакты, в том числе по телефону и Интернету. Она также приложила к ходатайству результаты экспертизы, в которых было указано, что Дрэгич может представлять опасность для несовершеннолетней, поскольку она будет подвержена эмоциональному насилию, которое может привести к ухудшению отношений между матерью и ребенком.

В результате конфликт обострился, Дрэгич отказался отдавать дочь, а мать заявила, что у нее есть подозрения в сексуальных домогательствах девочки со стороны отца, поскольку дочь мужчины от первого брака и еще одна несовершеннолетняя заявляли об инцидентах, которые можно подвести под эту категорию.