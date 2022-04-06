Минобороны нанесло удары по базам ГСМ Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Фото: Министерство обороны РФ
- Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Нововомосковск, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-майор отметил, что с данных объектов осуществлялось снабжение топливом (ГСМ) военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и части районов Донбасса.
Отметим, что Радехов (находится на Западной Украине) и Просяная являются железнодорожными станциями, которые занимаются погрузкой и разгрузкой ГСМ.
Представитель Минобороны России отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах Бердянска, Горняк, Уванское и Чернобаевка.
БОЕВАЯ СВОДКА
В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины.
Среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
125 - самолетов.
93 - вертолета.
407 - беспилотных летательных аппаратов.
227 - зенитных ракетных комплексов.
1981 - танк и другие боевые бронированные машины.
215 - установок реактивных систем залпового огня.
854 - орудия полевой артиллерии и миномета.
1882 - единицы специальной военной автомобильной техники.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Минобороны России публикует видеокадры удара двумя ракетами "Оникс" с высокоточных комплексов "Бастион" размещенных на побережье Черного моря по объектам военной инфраструктуры Украины.
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