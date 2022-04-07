«Мозговой туман», расстройства желудка, зудящая аллергия на руках: какие еще «сюрпризы» готовит постковидный симптом

Даже если вы не подозревали о том, что какой-то орган не в порядке, то ковид «расскажет» вам об этом спустя какое-то время Фото: Shutterstock

Любимое выражение врачей в последние два года, когда они говорят о ковиде и его отдаленных последствиях: «где тонко, там и рвется». То есть вирус метко бьет по самым уязвимым местам в вашем организме. Проблемы накрывают иногда сразу, иногда спустя две-четыре недели. И могут длиться от нескольких недель до полугода.

Врачи из разных регионов представляли свои доклады на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, который проходил в Москве в конце марта. И все они отмечали, что статистика говорит однозначно: чем тяжелее человек переносил заболевание ковидом, тем выше вероятность, что у него разовьется постковидный синдром. Но не застрахованы от него и те, кто перенес болезнь без симптомов, даже не подозревая о том, что болели. К сожалению, если речь идет о последней волне, которую спровоцировал «омикрон», то высока вероятность, что переболели все. Если кто-то из домашних болел подтверждено, стало быть, вирус попал и в ваш организм.

Приведем некоторые данные из многочисленных докладов на Конгрессе. Не будем мучить вас многочисленными цифрами. Но, как правило, возможность того или иного проявления постковида колеблется от 10 до 60-70 процентов. Так что, если вы замечаете, что не очень хорошо себя чувствуете, спустя какое-то время после болезни, есть смысл обратиться к врачу.

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ: КОЖНАЯ СЫПЬ, ОРВИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, ДЕПРЕССИЯ

1. Тоска и тлен.

Врачи обсуждают не только мультивоспалительный синдром (грозный симптом, который возникает у малышей и подростков после перенесенного ковида в редких случаях — когда неожиданно появляются воспалительные процессы в одном или нескольких органах или системах), но и нарушения когнитивных функций. Так подростки часто жалуются на ослабление памяти, подавленное настроение, часто депрессию. Многих посещают суицидальные мысли.

Важно: следите, если ваш ребенок стал слишком замкнутым, перестал делиться своими мыслями, все время сидит в комнате - это может говорить о серьезных проблемах с психикой.

2. Удар по иммунитету.

Также вирус нарушает работу желудочно-кишечного тракта, влияет на микробиоту кишечника. То есть, по сути, вышибает главный опорный камень нашего иммунитета, ведь давно доказано, что микробиота кишечника буквально его фундамент.

А еще у штамма «омикрон» есть очень плохое качество: он обнуляет память иммунитета. То есть стирает все антитела к другим вирусным инфекциям — ОРВИ, гриппу, и т. п. И значит ребенок заново может заболеть тем же ОРВИ, которым уже болел пару месяцев назад. Грядет эпидемия часто болеющих детей.

3. Разгул герпетических инфекций.

В норме вирусы герпеса есть в каждом из нас. Но вспышки герпетических инфекций (а они бывают разные — от простуды на губе до опоясывающего лишая) происходят, если организм слишком часто или тяжело болеет. И если у ребенка были проблемы с герпес-вирусными инфекциями до ковида, то с большой долей вероятности, они обострятся сразу после.

ВЗРОСЛЫЕ: СЛАБОСТЬ, ОДЫШКА, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

1. Удар по центральной нервной системе.

Все предыдущие вирусы ковида очень серьезно ударяли по ЦНС, поэтому как во время болезни, так и после нее у большинства были слабость, миалгия (мышечные боли), невралгии («гуляющие» боли неясного характера). Симптомами «омикрона» стали нарушения сна, головокружения, ночная потливость. И почти все переболевшие жаловались на забывчивость, невнимательность, трудности с концентрацией внимания (см. Кстати).

2. Легкие восстанавливаются не сразу.

Не всегда пневмонию во время ковида диагностировали — не всем делали даже простой рентген, не говоря уж про КТ. Но легкие у большинства переболевших все же пострадали, поэтому многие сейчас испытывают одышку, нехватку воздуха. Отсюда и проблемы с памятью, ведь нехватка кислорода напрямую влияет на мозг, а также сердечно-сосудистую систему в целом.

3. Опять вернулись забытые болезни.

Как и другие вирусные инфекции, ковид провоцирует обострение хронических заболеваний. А к ним относятся, например, цистит, если в вашей жизни он случался хотя бы 2-3 раза, те же герпес-вирусные инфекции, проявления различных аллергий (если хоть раз была аллергия, например, на средства бытовой химии, скорей всего, обострится).

КСТАТИ

Проблемы с памятью и концентрацией внимания остаются надолго

Ученые Кембриджского университета выяснили, что семь из десяти пациентов с «лонгковидом» испытывают проблемы с концентрацией внимания и памятью даже через несколько месяцев после острой стадии инфекции. А многие из них выполняют когнитивные тесты хуже, чем сверстники.

Правда, в исследовании принимало участие не так много людей — всего 181 пациент. Зато с ярко выраженным постковидным синдромом. И вот на что они жаловались:

* 78% сообщили о трудностях с концентрацией внимания;

* 69% - о мозговом тумане;

* 68% - о забывчивости;

* 60% - о трудностях в подборе слов при разговоре.

Исследователи выяснили, что если у пациентов в течение самой болезни отмечались усталость и неврологические симптомы (головокружение, головная боль), то в постковиде нарушения когнитивных функций развивались чаще.

К сожалению, как отмечают исследователи из Кембриджа, врачи больше обращают внимание на жалобы, связанные с затруднением дыхания или сильную усталость. А на нарушениях когнитивных функций не концентрируются. Хотя и к этим признакам стоит относиться со своей серьезностью.

ВАЖНО

Какие анализы сдать после болезни

Врачи рекомендуют не просто наблюдать за своим состоянием, но и знать проблемы изнутри.

Как говорит наш эксперт, главврач одной из столичных клиник, педиатр Евгений Тимаков, анализы всегда назначает лечащий врач, который знает анамнез (все предыдущие заболевания) ребенка. «Но как минимум нужно сдать анализ крови и мочи спустя две-три недели после болезни. Они покажут нет ли воспалительного процесса. Особенно важно посмотреть анализ мочи — ковид может дать осложнение на почки», - поясняет Евгений Тимаков.

У взрослых ситуация похожая: врачи рекомендуют в случае слабости и ощутимых неполадках в здоровье спустя месяц после перенесенного ковида, сдать общий анализ крови (важно посмотреть уровень глюкозы, который у многих после болезни повышен, а это риск развития диабета) и мочи, чтобы также понять, нет ли в организме воспалительного процесса.

Кроме того, врач может рекомендовать посетить других специалистов: постковидная диспансеризация прописана в указаниях Минздрава от 2021 года. Так что вы имеете право знать о себе все. И бесплатно.