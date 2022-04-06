Ковид у детей: слушайте дыхание, интересуйтесь, где болит

Большинство экспертов считает, что так много больных детей в последнюю «омикронную» волну было именно из-за того, что дети у нас пока, увы, не вакцинируются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Всероссийском конгрессе по инфекционным заболеваниям, который проходил в конце марта в Москве, врач из разных регионов много внимания уделяли ковиду у детей и подростков. Данные за два года из различных регионов были очень похожи: по многочисленным наблюдениям течение ковида у детей было тяжелее, если у ребенка были сопутствующие хронические заболевания (особенно влиял диабет), а также лишний вес.

Вот основные выводы, сделанные врачами:

* Дети точно так же восприимчивы к ковиду, как взрослые (ранее считалось, что он их не «трогает»), и болеют дети всех возрастов;

* Пневмония чаще встречается у малышей до года и у подростков после 12 лет. Часто протекает атипично (даже не проявляет себя кашлем). Только на рентгене можно увидеть ковид в легких - «матовое стекло», как называют его врачи.

* Тяжелее всего дети болели при варианте «дельта». «Омикрон» хоть и протекает у многих легче, но из-за его высокой заразности в больницах оказывалось много тяжело болеющих дети. У таких детей клиническая картина болезни мало чем отличалась от других штаммов.

* Большинство экспертов считает, что так много больных детей в последнюю «омикронную» волну было именно из-за того, что дети у нас пока, увы, не вакцинируются.

1. Пневмония — не самый тяжелый симптом.

Главный внештатный специалист Минздрава Новосибирской области Елена Краснова отметила: «Нельзя сказать, что пневмония становилась определяющим фактором в тяжести болезни».

Если в 2020 году пневмония, действительно, была главным «виновником» тяжелого течения болезни, то вот уже второй год у детей с ковидом наблюдаются другие симптомы. Чаще всего это риноварингит, фарингит — поражение слизистых носа и горла, энтерит — воспаление тонкого кишечника, а также бронхиты. Но болеют дети, попадающие в больницу, по-прежнему тяжело. То есть у них также была низкая сатурация, обезвоживание (нарушение водно-солевого баланса, потеря электролитов), интоксикация и другие тяжелыепроявления.

«Мы видим, что современный больной (ковидом) — это полиморбидный больной, - сказала Елена Краснова. - То есть с большим количеством сопутствующих хронических заболеваний. И чем их больше, тем дольше и тяжелее протекает болезнь».

2. «Омикрон» влияет на нервную систему.

Если врачи-клиницисты в первую очередь говорят о симптомах очевидных, то педиатры и неврологи отмечают, насколько сильно ковид бьет по нервной системе у детей. На слабость, нарушение когнитивных функций (память, способность сосредоточиться) жалуются от 60 до 80 процентов детей и подростков, перенесших ковид. Даже бессимптомное течение болезни может вызывать такие отдаленные последствия, как сильная слабость, постоянная усталость, головные боли. У малышей мигрень может маскироваться под сильные боли в животе, сходные с аппендицитом. Поэтому интересуйтесь у своих детей самочувствием. И насторожитесь, если ребенок стал хуже спать, потерял жизнерадостность и интерес к любимым делам.

Наш эксперт, педиатр, главврач одной из столичных клиник Евгений Тимаков рекомендует после болезни, если нет сильной слабости, гулять побольше. Разучить несколько дыхательных упражнений, чтобы «прокачивать» легкие и успокаивать нервы. Соблюдать режим дня: ложиться и просыпаться в одно время. И стараться не перегружаться.

3. Ковид может запустить развитие аутоиммунных заболеваний.

По всему миру известны уже сотни случаев, когда у переболевшего ковидом вдруг обнаруживаются аутоимунные и аутовоспалительные заболевания. При таких заболеваниях, иммунитет «сходит с ума» и начинает атаковать здоровые клетки и ткани. Аутоиммунных заболеваний очень много. Известны случаи постковидных гемолитической анемии (когда кровяные клетки эритроциты разрушаются быстрее, чем образуются), синдрома Гийена-Барре (заболевание, при котором разрушается оболочка нервных волокон (миелин), что приводит к нарушению движений, потере чувствительности) и т. д.

Если врачи-клиницисты в первую очередь говорят о симптомах очевидных, то педиатры и неврологи отмечают, насколько сильно ковид бьет по нервной системе у детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Главная защита — прививка

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в середине марта говорил, что прививка и бустер могут защитить от заражения «стелс-омикроном» эффективнее, чем антитела от перенесенного заболевания. Между тем, согласно данным опроса сервиса SuperJob, большинство родителей (78%) не собирается делать прививки от ковида своим детям-подросткам. Ведь все считают, что заболеваемость снижается, да и меры предосторожности постепенно отменяются (в опросе приняли участие 500 родителей детей в возрасте от 12 до 15 лет из всех округов РФ).

МЕЖДУ ТЕМ

«Стелс-омикрон» может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Некоторые факты о новом штамме, который шагает по всему миру — «стелс-омикроне» рассказала Елена Малинникова, д.м.н., завкафедрой вирусологии факультета профилактической медицины Российской медицинской Академии непрерывного образования.

- Отличительная черта омикрона, как подвида, — способность уклоняться от нашего иммунитета. Он легко обходит антитела, оставшиеся от предыдущих штаммов, и способен пробиться сквозь антитела после прививки. Сейчас в Китае набирает силу волна очередной мутации ковида, которая названа «стелс-омикрон» (потому что вирус почти не определяется ПЦР-тестированием — прим. Ред.) ). Все больше случаев заражения регистрируется в Индии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии. В России это примерно 20% случаев вновь зарегистрированных заболеваний ковидом.

Отличительные особенности «стелс-омикрона»:

* Высокая заразность, даже выше, чем у «омикрона».

* Характерная отличительная черта: бессонница, сильная головная боль.

* Активно поражает центрально-нервную систему, опять много жалоб на потерю обоняния.

* У детей вызывает сильные боли в животе, похожие на приступ аппендицита (как и сам омикрон, у детей поражает ЖКТ). Но также вызывает проблемы с ЖКТ и у взрослых.

* Могут быть серьезные последствия у пожилых людей после 60 лет. Одним из отдаленных осложнений может быть болезнь Альцгеймера (врачи опираются на наблюдательные данные).