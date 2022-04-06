Александр Михайлов: Запад обвиняет Россию в Буче, надо бить в ответ аргументами убойными

Александр Михайлов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представленные Россией в ООН факты о том, что история с «геноцидом в городе Буче» под Киевом не имеет никакого отношения к российским подразделениям, на «западную часть» Организации объединенных наций большого впечатления не произвела. Коллективный Запад продолжает настаивать на виновности России в «военных преступлениях» против мирного населения Украины под Киевом. Переубедить в этом весь мир могут, наверное, только бронебойные факты, от которых не отвертеться. Есть ли такие неопровержимые доказательства у нас? Сможем ли мы их убедительно представить?

«КП» обратилась за комментарием к Александр Михайлову, генералу ФСБ запаса:

- Наши аргументы, представленные в ООН по ситуации в Буче, не захотели понять, увидеть и услышать. И что дальше?

- Когда русофобия зашкаливает, надо сделать вдох и выдох. То, что я увидел за эти дни - мне все это очень напоминает освещение событий, связанные с чеченскими компаниями в 90-е годы.

- А с Сирией?

- И с Сирией тоже. Скоропалительное отрицание без реального расследования. Как говорил Уинстон Черчилль: не спешите верить слухам, пока их не опровергнут. Серьезное расследование, связанное с событиями в Буче, необходимо.

- Потому что это не просто «отдельный эпизод» большой информационной войны — а реперная точка?

- Это игра вдолгую. Надо понимать: вброс очень негативной для нас информации осуществлен очень активно и точечно. И при этом мы сегодня почти лишены возможности использовать какие-то контррычаги. Здесь должно быть серьезное независимое исследование. Но с учетом того, что даже самые очевидные вещи будут подаваться исключительно в антироссийском ключе.

- Почему у нас нет видео-свидетельств того, как мы уходили из той же Бучи - и никаких трупов на улицах не оставалось за нашей бронетехникой?

- Мы столкнулись с бандеровской практикой. Я с порога отвергаю рассуждения, что кто-то из российских солдат будет расстреливать связанных людей. Этого не может быть по определению.

- Расследование необходимо какого уровня?

- Серьезного международного. Но в воспаленном антироссийском угаре очень сложно добиваться истины. Даже если наш представитель в ООН все резко опровергает — ему сложно доказывать очевидные вещи людям, которые не хотят слышать.

- Но кто-то в ООН нас все-таки слышит?

- Третьи страны, в основном. «Цивилизованный анклав» живет по своим установкам. Моральным, нравственным, экономическим, политическим. И говорить всерьез о том, что кто-то из Британии, Германии, США нас захочет слушать и слышать — глубоко сомнительно.

- Ну и что тогда нам предпринимать завтра? Кроме представления фактов с трибуны ООН — которые, как видно, мало кто воспринимает?

- Мы сами себе задаем вопросы — что надо делать дальше? Возвращаясь к антироссийской истерии — не нахожу однозначной эффективной меры убеждений. Любая волна до ее спадения долго идет по нарастающей. И сложно оправдываться. Отраженная волна бывает сильнее — но для этого нужно время.

- Но мы раз за разом «оказываемся неправы», нас годами ставят «на сторону зла».

- Сейчас создан алгоритм отношения к России. И даже переговоры президента нашей страны с другими лидерами этого отношения принципиально не меняет.

- А если нам все снимать нон -стоп: вот мы пришли — все живы, и вот мы ушли - все живы, а что было после нас — это другая история?

- Все наши попытки убедить, что обвинения в массовых убийствах не соответствуют действительности - они только будут подогревать истерию. Во многих странах запада, настроенных именно на это.

- Отвернуть от нас страны «незападного мира» это тоже может?

- У больших стран большие интересы. Вспоминая истории 90-х, можно понять: мы от них, от интересов этих стран, довольно далеки.

- Стратегия важнее тактики?

- И это тоже. Для того же Китая мы пока не выработали долгоиграющих алгоритмов эффективной реакции. Не только потому, что не хотели. Нас отличает особое отношение к правде.

- Поясните.

- Мы не допускаем подобного рода цинизма - не только в ведении боевых действий, но и в большой политике. Мы конечно, предпримем большие усилия для того, чтобы правда восторжествовала. Но для некоторых стран сложилось «каноническое отношение к России». Его изменить сложно. А сейчас многие факторы сошлись в одну точку. Но чтобы кого то убедить, надо, чтобы они слышали — а они слышать не хотят. Убеждение фактами должно быть как капающие на темечко доказательства.

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