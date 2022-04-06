Оргазм силой мысли и 50 раз в день: это реально

Каролин учит каждую женщину тому же прямо онлайн. Цена не сказать, чтобы малая, 70 евро в час, но желающие есть. Фото: Shutterstock

Каролин Царски, 33-летняя преподаватель йоги из Эстонии, научилась вызывать оргазм силой мысли. Не было бы счастья, да несчастья помогло: когда-то давно женщина страдала от вагинизма (ей было больно все, что связано с влагалищем), и ни о каких оргазмах речи, конечно, не шло. Годы тренировок, и вот блестящий результат.

Заодно и деньги: Каролин учит каждую женщину тому же прямо онлайн. Цена не сказать, чтобы малая, 70 евро в час, но желающие есть.

Само собой, где Сеть, там и хейтеры, и нашлись такие, кто сказал, что она выдумывает, и просто деньги дерет. Как проверить? Довольно легко. В лаборатории у нее брали кровь до и после, а также изучали ритмы мозга и биение сердца. Оказалось, все так, женщина действительно добивается своего, просто хорошо подумав. Тем более, в крови нашли гормон пролактин, который при оргазме и вырабатывается.

Сие не диво. Несколько лет назад ученые изучали женщину, которая испытывает непроизвольный оргазм 50 раз в день. И не сказать, что она счастлива: где накроет, она не знает, контролировать не может, сидит, и дергает ногой, чтобы окружающие странности не заметили. Так уж устроен наш организм. Оргазм – всего лишь возбуждение некоторых зон мозга. Еще с 60-х годов мы знаем, что мозг может возбуждаться и без того воздействия, на которое он по идее должен реагировать.