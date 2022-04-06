Володин: Жириновский умер

О смерти Владимира Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О смерти Владимира Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел», - сообщил политик.

«Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», - добавил он.

Глубокое понимание мира Володин упомянул не случайно. Жириновский действительно был известен своими поразительно точными прогнозами. Например, в конце прошлого года лидер ЛПР в Думе заявил, что 22 февраля на Украине начнется война. Будущее показало, что политик ошибся всего на несколько дней.

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