Бывший худрук МХАТ им. Горького Бояков пообещал плюнуть в лицо Ивану Урганту за ролик с разбитыми русскими танками

Известный режиссер не раз ужинал с популярным телеведущим в самых дорогих ресторанах Москвы Фото: Олег КОРОЛЕВ

Пока отдельные звезды российского шоу-бизнеса продолжают покидать Россию, внутри страны продолжается дискуссия по поводу того, как стоит относиться к спецоперации российских войск на Украине. И в рамках этого заочного спора не замеченный в хамстве или резких высказываниях театральный режиссер Эдуард Бояков, бывший худрук МХАТ им. Горького, вдруг довольно прямо высказался в адрес телеведущего Ивана Урганта.

Он сделал пост в ВК, где похвалил сотрудника kp.ru, публициста Сергея Мардана и писателя Захара Прилепина, после чего признался, что при встрече плюнет в лицо ведущему «Вечернего Урганта». Причина — странный ролик, размещенный в официальном паблике шоу.

— Сегодня близкий мой человек, женщина, далекая от политики вроде, сказала мне после храма: «Я ночью плакала, когда прочла слова Пескова про «Урганта-патриота», там же ребята гибнут, как они могут такое говорить, не понимаю», — написал в ВК театральный режиссер и функционер. — Я тоже не понимаю. Я все-таки с ним [Ургантом] знаком. Не раз в ресторане «Пушкин» сидели, в театр ко мне приходил, фотографировались…Так что и себе, и женщине, которая плакала ночью, и общим с Ургантом знакомым (таковые остались еще, в числе них же не только крысы, которые побежали) пообещаю: если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации, она еще не раз нас удивит, не сомневайтесь.

Очевидно, Бояков имеет в виду пост в официальном телеграм-канале «Вечернего Урганта» от 12 марта: обновленную версию популярной песни «Я солдат» группы 5'nizza — участник которой Сергей Бабкин, никогда не скрывавший русофобских настроений, переделал текст хита согласно актуальным геополитическим реалиям.