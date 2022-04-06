Эксперты рынка жилья: Снимать квартиру в три раза выгоднее, чем брать ипотеку

Те, кто стоит перед выбором — аренда или ипотека — как правило, предполагают покупать квартиру именно на вторичном рынке. Фото: Shutterstock

Средняя стоимость аренды в крупных городах сейчас составляет всего 33% от среднего платежа за такую же квартиру, купленную по ипотеке на вторичном рынке (см. «Сравни»). К такому выводу пришли эксперты «Циан.Аналитики», изучив данные по 24 крупнейшим городам России.

Самая невыгодная для ипотечников ситуация в Москве. Различие в средних платежах за однушку — 112 тысяч рублей в пользу аренды. Еще с месяц назад разница составляла порядка 43 тысячи рублей. В других городах разрыв не столь велик, но тоже есть — минимум от 10 тысячи рублей.

Оговоримся сразу: аналитики обсчитывали стоимость ипотеки на вторичном рынке. А она сейчас зашкаливает — свыше 20% годовых. На рынке новостроек ситуация получше, поскольку доступна льготная ипотека. Пусть под 12% годовых, а не под 7%, как было до апреля — но все же не под 20%.

Тем не менее аналитики правы. Те, кто стоит перед выбором — аренда или ипотека — как правило, предполагают покупать квартиру именно на вторичном рынке. Почему? Да чтобы иметь возможность сразу начать там жить. Покупка новостройки предполагает, что, как минимум, полтора-два года все равно придется снимать квартиру — и раскошеливаться одновременно и на ипотеку, и на аренду. Тяжко, особенно в нынешних условиях. Даже если квартира покупается в почти достроенном доме, там сначала надо сделать ремонт. А это и время, и еще затраты.

При этом разрыв между стоимостью ипотеки и аренды эксперты ЦИАН объясняют не только взлетевшими ставками по ипотеке. Но и увеличением предложения на рынке аренды. В Москве оно выросло на 87%, на втором месте Ижевск с 74%, замыкает тройку лидеров Питер - плюс 67%. Соответственно стала снижаться и средняя плата за аренду даже самых востребованных обычно однушек. В среднем по стране в сравнении с концов февраля — на 1,5%, в Санкт-Петербурге на 6,9%, в Москве на 6,2%.

Похожие данные — и из других источников. Например, сервис «Домклик» от Сбера сообщает, что за последние два месяца количество предложений сдать однушку увеличилось на 47%, двушку — на 39% (данные по России в целом). Подтверждают там и падение средней стоимости аренды в Москве. Правда, именно в среднем — по районам ситуация разная. Например, в Головинском районе столицы снять жилье стало почти на 40% дешевле, а в Тимирязевском — примерно на столько же дороже.

Резкий рост числа квартир в аренду аналитики объясняют рядом причин. Увеличилось число желающих временно уехать в другие города и страны, а свое жилье сдать. Выросло и число тех, кто передумал квартиру продавать до изменения ситуации в более понятную сторону. И теперь они ищут квартирантов.

-Повышенный спрос на покупку квартиры, очевидно, скоро закончится. Из-за снижения доходов населения, роста стоимости квадратных метров, из-за того, что люди перестанут прыгать «в последний вагон льготной ипотеки» и, наконец, начнут трезво считать деньги, - комментирует ситуацию зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. - И, я очень надеюсь, правительство наконец начнет осознавать, что в стране необходимо создавать рынок цивилизованной аренды. Под ним я понимаю законодательные гарантии для квартиросъемщиков для заключения долгосрочных договоров, создание стимулов для владельцев помещений сдавать «в белую», введение субсидий на найм для граждан с низкими доходами и для тех, кому государство пообещало предоставить жилье.

СРАВНИ

Средние платежи в месяц за однушку, тыс. руб. (апрель 2022, вторичный рынок)

Аренда / Ипотека

Россия в целом* 17,4 / 53

Москва 45,1 / 156,9

Санкт-Петербург 29,6 / 110

*24 крупнейших города