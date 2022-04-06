Владимир Жириновский: Вы меня уже столько лет трамбуете! Благодаря вам я умру на двадцать лет раньше

Самый яркий оппозиционный политик самой большой страны Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни Фото: предоставлено пресс-службой

СЛУЧАЙ В БАНЕ

«Парная - страшный вред»

— ...А я не люблю баню! — сразу же закипятился Жириновский, когда однажды в канун Нового года сам же и позвал меня в свою же парную. — Мы в бане все мозги выпариваем. Вот я в халате сижу, мне жарко, я из-за вашего фотокорреспондента сижу в нем. Так-то я сидел бы и в плавках, а то и без плавок. Чтобы тело отдыхало.

— Может, в бане поговорим?

«Баня — это страшный вред»

Лидер ЛДПР захватил березовый веник, напялил на голову банную шляпу с логотипом «Комсомольской правды», которую я привез ему в подарок...

— Ну что ж, можно и поговорить под легкий парок. Ведь баня — это страшный вред. Водка — вред. Но мы спасаемся водкой, потому что проблемы ведь не решены. Сто лет не решаем проблем! Александр Второй начал, а мы стоим на месте. И гибнет страна. Потому что Столыпин отменил крепостное право, а земли не дал. Но это же издевательство: баня есть, а входить нельзя. Столыпин говорил: землю дам. И не дал. Его убили за это.

— Так давайте же войдем в баню...

— Ни один руководитель не может довести реформу. — Жириновский нехотя взял в руки шайку. — Если я не до конца разделся, мне противно. Или я оденусь в тулуп и выйду на улицу, или уже разденусь, буду здесь голый. Вы мне этого не позволяете. Так и тут. Ни одна реформа не дала эффекта. Ладно, и вы тоже берите веник. Но только согреться и выйти. А когда сидят минут двадцать, сто двадцать, весь порозовел, потом прошибает. Что такое пот? Мы организм обезвоживаем... Вообще, в нашей стране вредный образ жизни...

Жириновский скидывает халат, потом напяливает рукавицы и, держась за стенку, все же ведет меня в баню, ворча на ходу:

— Как скользко-то!

Кто такой Владимир Жириновский? Большой политик? Великий актер? А может, и тот, и другой — «вместе взятые» нашим непростым временем?

Вот написал эти строки и вспомнил один эпизод — в какой-то степени объясняющий, чем завораживает (а кого-то раздражает и кому-то надоедает) Владимир Вольфович.

Специальный корреспондент КП Александр Гамов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Пожалуйста, вот - Благодатный огонь, прямо из Иерусалима!»

...В 20-х числах апреля 2006-го, ближе к ночи, в храме Христа Спасителя готовились к Божественной литургии, посвященной Пасхе. И тут внесли Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Жириновский протиснулся через толпу чиновников, которые окружали Святой огонь, зажег свои свечи. А потом, в отличие от чиновников, которые так и остались стоять на месте с зажженными свечами, пошел в массы — к верующим, сияя и приговаривая:

— Пожалуйста, вот огонь, прямо из Иерусалима!

Пить «Жириновского» и ругаться матом нельзя

...Мы садимся с Жириновским рядышком на теплый полок. Вождь оттаивает, и тут я начинаю его «раздевать», то бишь «колоть».

— А вот на съезде ЛДПР...

— Ведь дали обрывки: Жириновский обещал не ругаться матом. Я же об этом не говорил.

— То есть будете продолжать.

— Я упрекал партийцев, что кто-то из них оказался предателем. Десять лет назад снимал меня бытовой камерой у себя дома, и там я сказал пару фраз, расслабился. Он продал кассету — и на весь мир это прозвучало. Что это? Люди же не знают ситуации.

— То есть будете ругаться матом.

— Да я никогда не ругался матом. Я могу какие-то слова сказать в мужской компании. Просто так — ребята побалдели, выпили — и сказал. Все! Я что, оскорбил кого-то? Ведь я говорю не потому, что мне это... культуры не хватает. Я образованный. Но я часто знаю и слышу, что люди хотят эти простые слова... Люди оживляются, им приятно. Вот в чем смысл! А на съезде я имел в виду, что даже в быту теперь буду вынужден не употреблять ни одного слога.

— Вы в партию кого-нибудь взяли бы из порнозвезд?

— У нас нет никакого желания. Мы хотим быть дальше от порнографии. Наш избиратель — простой, бедный. Его раздражает, когда показывают, как депутаты гуляют — там шампанское льется рекой, полуголые девицы. Ну что такое? Люди без работы, живут в одной комнате три поколения. Ну как жить? Когда вот я в служебной квартире один бываю, никого нет — сто тридцать метров. Я хожу, что хочу делаю. А люди в одной комнате всю жизнь — шесть человек. С ума можно сойти.

Встреча бывшей итальянской порнозвезды и бывшего члена итальянского парламента Чиччолины с лидером ЛДПР В.Жириновским Фото: фотохроника ТАСС.

— Но у вас же много квартир — поделитесь...

— Это не мои — штаб-квартиры в регионах. На меня было записано — начали орать, что это мое. Стали переписывать на всех активистов...

— А как вашим активистом стать? Мне вот, допустим.

— Свободный прием.

— И чего я должен делать?

— Да ничего. Вступили в партию и ничего не делают...

— А платить вы мне будете?

— Это вы должны платить. Но мы не берем с вас. Мы иногда помогаем. Бедным активистам.

— Правда, что вам Кремль приплачивает, чтобы вы его решения проводили в Думе?

— Может, дают кому-то пакеты, но нам никто ничего не дает, и мы не видим, кому дают.

— А вы где берете деньги?

— Прошу, собираю — и все. За нами никакая фирма не стоит. Никакая...

— У кого вы просите?

— У богатых. Звоню им, прошу, где-то какие-то копейки собираю. И все.

— То есть мне вы ничего не дадите?

— Вам дам одеколон. Сейчас... Паша, позвони, пусть Дима-охранник принесет. Или таджик...

(Приносят одеколон «Жириновский».)

— О, одеколон! Его пить можно?

— Но это же французский, от Живанши! Мировой лидер запаха!

— Значит, пить нельзя...

«Взятку ждешь? Пошел вон!»

Жириновский выходит из парной, садится на диван, закуривает...

— Если бы я был на месте президента, я бы объявил: вот программа на 20 лет. Прекращаем выборы. Сегодня Госдума не нужна. Распускаем.

— А Совет Федерации?

— Распустить все законодательные органы. Не тратить деньги. Общественная палата — вот наш парламент. Давайте! Там будет сто двадцать шесть человек. Лучшие люди страны... Вот закон по ЖКХ. Одобряете? Одобряем. Вводим. Не одобряют — дорабатывают. Все законы готовит Минюст. Одобряет Общественная палата, и указом президента вводятся они. Зачем столько выборов? Что вы выбираете все время? Общественная палата, президент. Они еще раз посмотрят правительство, может, кого-то заменят. И все занимаются бизнесом. И партии приостанавливают свою деятельность. И профсоюзы. Ну давайте оздоровим свою страну!

— Нам Конституцию менять, что ли?

— Конституция пускай остается. Но работать будет общественный договор.

— Это диктатура получится.

— Опять... Ну все, хорошо, давайте умирать при демократии. Диктатура вас пугает, лагеря, репрессии?

— Да. И чекисты сидят, говорят, в Кремле.

— Опять все выдумывают. Они в прошлом работали, допустим, в КГБ. Дальше что?

— Путин говорил: бывших чекистов не бывает.

— И что? Я вам говорю вариант, как жить хорошо. Вы мне навязываете, как жить плохо.

— А вдруг нам потом снова захочется жить в свободной стране?

— Она и будет свободной. Что значит свободная? Все выборы — игра. Кто кого обманет. Грязь, компромат. Какая это свобода?

— А с чиновниками как поступите?

— Чиновники сокращаются в три раза как минимум. Сейчас миллион, будет триста тысяч. Функции разрешительные. Чиновник не может отказать. Ну-ка, давай сюда, что ты ждешь три месяца? У тебя срок месяц. Взятку ждешь? Пошел вон! Все. Не в тюрьму, а пошел вон. И его портрет на всю страну: Петров Николай Петрович — негодяй, задерживает исполнение документов. Подозрение на получение взятки.

— В газете, что ли?

— И по телевизору! Вот-вот... Сейчас президенту нужно сказать: все в деревню! Кто стоит в очереди на квартиру в городе, вы квартир не получите. В деревню! Там сразу дом усадебный, гараж, погреб, мастерская. И давай, гони туда с юга безработных. И давайте поднимайте сельское хозяйство, чтобы тучные стада, пшеница, ячмень, хмель. «В деревню!» — сейчас должен быть клич. Двадцать лет не давать квартир в городе. Если я имею работу, деньги, жилье, образован, я болеть не буду. Мне шестьдесят, я в бане и ничем не болею.

— Ну что, еще чуть-чуть попаримся?

— Если вы не будете задавать дурацких вопросов...

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Я не дерусь. Это на меня нападают»

— Владимир Вольфович, в прессе периодически мелькает: Жириновский дерется...

— Не я, а на меня нападают, а подают, будто я дерусь. Самый первый конфликт — это Тишковская (Евгения Тишковская, депутат Госдумы. - А.Г.),женщина. Мы разнимали депутатов. Возьмите из архива... Я стою. Тишковская меня бьет. Я так вот стою — она мне вцепилась в грудь и ногой еще снизу между ног бьет. У меня лицо такое испуганное.

— А водичкой тогда вот орошали...

— То же самое. Я вышел в качестве протеста в президиум. И я один был, а «яблочников» 40 человек, хотели меня бить. Я их остановил водичкой — нарзан из бутылки. Даже на них ничего не капнуло, они были далеко.

— Когда вот в узком кругу с вами говоришь, вы как-то спокойны, взвешенны, мудры. А вот в Госдуме...

— Госдума — это осиное гнездо, кругом враги!

— ...а в Госдуму попадаете — меняетесь...

— Все так. Они же знаете как? Нервная энергия отрицательная на меня каждый день.

«Новое поколение скажет: идите вы на фиг!»

— ...А взять вот газовый конфликт с Украиной... Как быть?

— Я бы обратился в Брюссель: поставьте ваших контролеров на прохождение газа по российско-украинской границе. Я вам должен сколько кубометров? Вот они, вот пошел газ, ваш газ. На выходе — украинско-словацкая граница — пришло меньше, все — взыскивайте с Киева. Везде бы поставил международных контролеров. И чтобы не злился Ющенко, всем бы сделал одну цену европейскую.

— А с Крымом что делать?

— Крым украинцы сами нам отдадут. Потому что мы будем повышать цены на газ, и им лучше продать Крым нам. И все свои заводы. А потом окончательно влиться в Россию. Все! Подрастет новое поколение, скажут: да идите вы на фиг! Какое там НАТО! Вот Россия — мы русские, украинцы — славяне! Все — одна страна! Поэтому молодое поколение — оно воссоединится. Украина, а дальше остальные — Узбекистан, Азербайджан, Грузия... Еще двадцать лет — и все!

— Но как быть с военными базами?

— Я против был, чтобы наши базы убрали с Кубы и из Вьетнама. Но в принципе можно уйти из Приднестровья, Южной Осетии — пускай там стоят европейцы и наши солдаты не погибают. Сколько ребят погибло на абхазско-грузинской границе! Мне их жалко! С какой стати? Пусть европейцы и НАТО, пусть они погибают.

Фото: Евгения ГУСЕВА

О сексе и СССР

— ...Владимир Вольфович, вот в бане паримся, а про женщин — ни-ни... Как они вам в политике?

— Ну, у них подход свой — корпоративно-половой. В политике у нас в основном женщины, которые или незамужние, или разведенные и никогда больше не вступят в брак.

— Но сексом-то они занимаются?

— Есть, конечно, и, как правило, неудовлетворенные. Да-да, тогда они все это в работу, и появляется элемент злости, ненависти. Им наплевать на страну, у них нет государственного мышления.

— Из женщин-политиков кто в сексуальном плане наименее удовлетворен?

— Ну, неудобно говорить. Они же все рядом со мной в парламенте... Больше свиданий, и чтобы не было женщин, которые годами не имеют мужчины, и мужчин, которые по полгода не имеют женщин. Это вред большой.

— Может, национальная программа на этот счет тоже должна быть?

— Я бы открыл специальные салоны. Слова «публичный дом» звучат плохо. У нас полно разведенных, вдовцов, неженатых. Ну, что им делать?

— А сколько надо заниматься сексом?

— Молодежи хочется раз в неделю, постарше можно раз в месяц. Но как минимум хотя бы раз в три месяца...

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

— Почему так редко?

— Ну зачем каждый день? Это все изнуряет. Стараться реже...

— Ну, вот... А еще говорят, Жириновский женщинами увлекается.

— Это все чушь. У меня все в обычном формате. Конечно, увлекаюсь. Но некогда мне сейчас. Но с удовольствием бы... Две-три приставали ко мне — письма, цветы. Не я к ним, а они ко мне. Ну что я могу? Они хотят, чтобы я был с ними, любовные встречи, замуж и так далее... У каждого мужчины, считаю, в жизни несколько женщин — от трех до трехсот. Пускай не обманывают, что верны своей жене.

— И у вас столько?

— Мало, я вообще себя девственником считаю. Я родился и вырос в СССР, у нас секса не было.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я честный человек. Это мне вредит»

— А вы, Владимир Вольфович, вообще честный человек?

— Да. И добрый. И слишком откровенный. Это мне вредит. Но это моя черта характера...

Дайте стаканчики! (Жириновский наливает вина.) Из Абхазии привезли это. Не нашего розлива...

ПОСЛЕ ТОГО, КАК РАССЕЯЛСЯ ПАР

Мы бегали с ним голыми по сугробам

...Когда баню Жириновского разогрели до ста двадцати градусов, корреспондент «КП» пошел на опрометчивый шаг...

— Владимир Вольфович, а почему бы нам с вами не прогуляться по морозцу?

— Прямо так?

— Конечно. Снежком пообтираемся.

— А ты этих, разрушителей Отечества, как Черномырдин, Бородин, тоже выводил на мороз?

— Тогда снега и мороза не было...

— Вот их бы надо! Ну ладно уж, пошли...

Жириновский, прежде чем выйти на улицу, накинул халат и надел тапочки. Больше халата и тапочек в ЛДПР не было, поэтому я пошел в чем был. То есть почти без ничего.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер ЛДПР, окутанный паром, по-мальчишески загигикал и стал месить сугробы. Потом зачерпнул пригоршню снега и начал им обтираться. Досталось и мне... Было ощущение, что я получил «ледяной ожог».

Когда пар опал, на Жириновского снова накинули халат.

Обратно в баню мы летели со скоростью примерно сорок километров в час: Жириновский, в халате, — впереди, я, без халата, — сзади.

Снова уселись на полок.

— Средневековье какое-то, — ворчал, отогреваясь, Владимир Вольфович. — В средние века-то рентгена не было, вот и лечились пиявками да баней.

Потом он взорвался:

— Ты на кого работаешь? Это тебе в Кремле дали такое задание — запарить и заморозить лидера ведущей партии страны?

— Не-а, — стуча зубами, оправдывался я. — Сам придумал. Я б-б-больше не буду.

— Вы меня уже столько лет трамбуете! Благодаря вам я умру на двадцать лет раньше. У меня организм на сто лет рассчитан, а я умру в восемьдесят. А может, как Жженов, до девяноста доживу. Если, конечно, с «Комсомолкой» больше не буду ходить в баню...

(«Комсомольская правда», 28 декабря 2005 г.)

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как мы с вождем ЛДПР коров доили

Вскоре после этого Жириновский провозгласил лозунг «Назад в деревню!». И сразу же отправился на село, прихватив с собой, по старой «банной» памяти, в попутчики и меня.

...Поднялся сильный ветер, началась поземка. Подмосковную деревню Вохринку, что в шестидесяти километрах от столицы, завалило снегом. Но Жириновский все равно отменил в Думе три совещания и одну встречу. Потому что обещал в этот день встретиться с селянами.

Пока мы добирались, а потом доили буренок, кормили телят и очищали коровник от навоза (кстати, вождь ЛДПР делал это с большим удовольствием), я умудрялся задавать ему свои вопросы.

Иногда он отмахивался от меня:

— Видишь, я занят сельскохозяйственным трудом!

«Бесплатный гектар. Каждому!»

— Владимир Вольфович, а что может спасти наше село?

— Надо наделить землей всех граждан, проживающих в сельских регионах. Если у кого-то жалкий пай есть, а некоторые вообще без земли, пусть получат свои наделы. У нас полно свободной земли. И селяне должны иметь право собственности на нее, а также гарантии, чтобы никто у них ее больше не отбирал. Мы предлагаем выделить всем желающим бесплатно от полгектара до гектара земли. И жилье на селе должно быть бесплатное, и учеба бесплатная.

Фото: Евгения ГУСЕВА

— А это реально?

— Почти сорок лет назад, в марте 1967 года, я, тогда студент Института стран Азии и Африки, написал письмо Брежневу о необходимости проведения реформ. И там, в частности, было и такое предложение: принимать без экзаменов в сельскохозяйственные вузы ребят из сельской местности. Иначе в селе никогда не будет хороших специалистов.

«Мое первое место работы — пастух»

...Переобувшись в сапоги и надев белый халат, дояр Жириновский взял в одну руку аппарат машинного доения, в другую — большой бидон. Корреспонденту «КП» доверил нести только пустое ведро.

Вымя Парковке (так звали нашу корову) перед дойкой полагалось мыть мне как помощнику дояра. Но Жириновский перехватил инициативу.

— А где вымя-то, знаете? — спросили у него смешливые симпатичные доярки.

— Где вымя — уж знаю! — ответил им дояр-депутат. — А то! Мое первое место работы — пастух. Я с двенадцати лет пас коров. Приходилось и доить...

Фото: Евгения ГУСЕВА

ИЗ РАЗГОВОРА В КОРОВНИКЕ

«Ни выходных, ни бани...»

Владимир Жириновский:

— Во сколько вы начинаете?

Ирина Яковлева, бригадир:

— В четыре утра уже на ферме. И до девяти вечера.

— Вот, и без выходных. Животные же не знают суббот и воскресений, вот люди и должны круглые сутки за ними ухаживать. А вы уходите из дома в телогрейке и приходите в ней же — почти не снимаете. Баня-то хоть есть у вас здесь?

Голоса из толпы:

— Не-е-т!

«Все — на борьбу с сельхозвредителями!»

— А взять борьбу с сельхозвредителями...

— Владимир Вольфович, кого вы имеете в виду?

— Жучков всяких вредных, червячков... Но не только.

Приезжает ко мне как-то фермер из Рязанской области, рассказывает... Он вырастил десять бычков. Хотел их продать, на вырученные деньги купить грузовик и заниматься перевозкой товара в сельской местности. Привозит, значит, мясо на Рижский рынок в Москве. Решил продать подешевле. Нет — запретили продавать. Выгнали с рынка. Он вернулся в Рязань со слезами на глазах... Ну разве не издевательство?

И вот я думаю: кто мешает нам восстановить государственные заготконторы? Они объезжали бы села и закупали все мясо, везли бы его на рынок. И крестьянин был бы при деньгах, и покупателям оно бы обошлось дешевле, да и качество было бы выше...

«Включите буренкам музыку»

— ...Ну, все — включайте! — Жириновскому, который быстро управился с аппаратом машинного доения, не терпелось как можно скорее начать дойку. — Корова не любит ждать. И особенно страдает, когда долго ее не доят... А когда вымя освободят ей — хорошо!

В доильном аппарате что-то загудело, зажурчало — по шлангам пошло молоко.

— Сейчас я Парковке еще и вымя помассирую, — сказал Владимир Вольфович. — Корова чувствует добрые руки — животное не обманешь. Вот, пошло молочко... А если бы доил Зюганов, вряд ли бы Парковка дала ему молока.

Доярки переглянулись и прыснули в кулаки. Видно, первый раз видели маститого политика за таким занятием.

А скотники, стоя с вилами чуть поодаль, наблюдали за Жириновским с удивлением: сейчас на селе редко где увидишь, чтобы мужики доили коров.

— А коровку надо беречь, — продолжал дояр ЛДПР. — Надо помыть ее, погладить, погулять с ней. Шуму она не любит, а вот музыку — можно, но негромкую. С коровкой надо бережно — как с женой.

«Такие надои — и без наград!»

Владимир Жириновский:

— Сколько у вас каждая корова дает молока?

Любовь Дутова, зоотехник-селекционер:

— За год от каждой коровы мы получили по девять тысяч двести литров молока.

— Неплохо. А всего сколько коров?

— Сто семьдесят голов.

— Награду хоть дали какую?

— Нет...

— Безобразие! Такие надои — и без наград!

«Надо вернуть сельпо и Ивана Бровкина»

— А еще как помочь селу?

— Надо восстановить Роспотребкооперацию. Они занимались сельской торговлей. Магазины назывались сельпо. И автолавки были. Сейчас ничего этого нет. Селянам продают «Фанту». Но у них же свой сок есть! Надо наладить на селе нормальную торговлю, чтобы жители не ездили за элементарными товарами в райцентр, в город. Да и там нужное не всегда еще и купишь...

Раньше была масса фильмов о селе, множество книг. Люди смотрели, читали — нравилось: сельская идиллия, какая-то романтика. Были герои — председатель колхоза или Иван Бровкин. Была плеяда сельских писателей — Василий Белов и другие. Сегодня деревенщиков нет... А надо!

Мы обязательно будем добиваться, чтобы это тоже все вернулось.

«Приятно, когда мычат коровы...»

...Парковку мы наконец подоили. Корова замотала хвостом и, покосившись на дояра Жириновского, замычала...

— Как приятно, когда мычит корова, — дояр ЛДПР оживился. — Как приятно! Ведь как она мычит хорошо! Принесите мне скамеечку. Я сяду еще и вручную подою. И юность вспомню, и остаток молока выдоим...

Принесли конторский стул.

— Теперь за сосочки можно одной рукой. Но лучше, конечно, двумя. Все четыре сосочка желательно до конца выдоить, чтобы вымя было пустое, чтобы коровка чувствовала облегчение.

В ведро звонко брызнули теплые струи молока. Когда лидер ЛДПР закончил доить, я взялся было за ведро, чтобы перелить молоко.

— Не надо, — остановил меня Жириновский, — я сам перелью то, что надоил.

— И сколько же вы надоили? — полюбопытствовали доярки.

— Восемь литров, — доложил вождь ЛДПР.

— А жирность?

— Шесть и четыре десятых процента!

— Ну ничего...

Парковка, похоже, тоже была довольна надоем. Когда мы уходили с фермы, корова махнула в сторону вождя ЛДПР хвостом и повернула к Жириновскому свою рогатую голову:

— Му-у-у!

(«Комсомольская правда», 22 ноября 2007 г.)

* * *

...Впрочем, на этом деревенская эпопея пастуха Жириновского не закончилась. Как-то он решил поучаствовать в открытом чемпионате России по спортивному свиноводству, который собирались провести в Подмосковье. Лидер ЛДПР собирался выставить на него своего поросенка Шустрика.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В окружении вождя мне на полном серьезе, взахлеб, рассказывали о том, что подсвинок Жириновского активно готовится — он тренируется в престижном евросвинарнике, на подмосковной спортсвинобазе. Кстати, плата за обучение каждой молодой свинюшки составляла тысячу долларов. Кроме резвости во время поросячьих бегов, на чемпионате должны были оценивать породистость, упитанность, силу хрюканья, телосложение «спортсмена-пятачка».

Дабы развить поросячью тему, я позвонил самому «старшему тренеру».

— Алло, Владимир Вольфович! Извините, у меня свинские вопросы...

— Да, давайте.

— Откуда у вас такая любовь к свиньям?

— Так у меня тетка в Казахстане работала свинаркой, я, когда был маленьким, любил бывать на свиноферме. Я с детства к поросятам неравнодушен — они толстые, мирные.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

— Говорят, ваш Шустрик — точная копия Жириновского...

— Ну не знаю... Вообще-то мой поросенок быстро реагирует на все, особенно на несправедливость, со всеми общается, везде проберется. Наверное, похож на меня. У нас со свиньями вообще много общего...

— Надо полагать, что все это — ваша свинская пиар-акция?

— Ну зачем же? Свинья — самое всеядное животное. Она поест из корыта — и лежит себе похрюкивает. А это — уют, умиротворенность... Свиньи — справедливые, добрые животные, любимые народом.

— Как проходят поросячьи тренировки ЛДПР?

— Ничего... Главное — научить Шустрика быстро бегать по прямому узкому коридору.

— Вы с Шустриком всерьез надеетесь на свинскую победу?

— Конечно. А если он первым не прибежит, я его зажарю.

— Ну тогда вам и Шустрику — хрю-хрю!

— Ага, то есть хрю-хрю...

Правда, чушка Жириновского (разумеется, вместе с хозяином) до первого места не дотянула («И здесь зажимают ЛДПР!» — возмущался потом «старший тренер». — И в свинарнике — как в политике! И наоборот!»), но все же стала призером, за что получила медаль и лоханку морковки со взбитыми сливками.

«Европа устала от попсы. Пусть слушают наш Гимн!»

А один раз мне захотелось узнать, что думает Жириновский, как маститый политик и известный исполнитель, о компакт-дисках, которые заполонили «Горбушку» (есть в Москве такой «музыкальный» рынок) и от которых «тащится» молодежь? Лидер ЛДПР согласился выступить в роли критика. Музыкальный центр в его рабочем кабинете, что называется, под рукой. А диски и наушники я принес с собой...

«Я буду без наушников. В них жарко...»

Начать решили с альбома VOLK словенской группы LAIBACH, горячо любимой в Москве и других частях света за радикальные переработки известных музыкальных шедевров и серьезное отношение к политике (есть у них, например, альбомы Das Kapital и NATO). Новый диск — сборник весьма своеобразно, но весьма почтительно исполненных государственных гимнов разных стран мира. Нас, естественно, в первую очередь интересовал гимн России. Жириновский занял позу маэстро (голова откинута назад, ладонь правой руки замерла на лбу). Чтобы не упустить ни одного слова критика, мы включили диктофон...

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

— Все, включайте! Но предупреждаю: я буду без наушников слушать. В них жарко, только для фото один раз — и все.

(Звучат раскаты грома, доносится протяжный мужской голос. Начинается первый куплет.)

— Ну вот, сейчас же по-английски. Исходя из рынка.

(Жириновский начинает дирижировать, но это мало помогает.)

— Мы включили то, что надо? Что-то незнакомое. Не каждый в России поймет, что это наш гимн. Пока это не гимн.

(В динамиках — мощный звук в стиле industrial.)

— Это меня уже раздражает. Да еще и по-английски...

(И вдруг — о! — женский хор. Поют по-русски. Но жалостливо: «Сла-а-вься, Отечество, наше свободное, Славься страна моя, мы гордимся тобо-ой!»)

— Ну вот, уже да, вот уже гимн.

(Жириновский, а вслед за ним и корреспондент «КП» встают с места, замирают и тоже начинают петь.)

Звучит последний аккорд. Жириновский:

— Где-то первые нотки мелодии улавливаются, а вот сам текст куплетов не очень. Это больше песня, которая ближе для эстрады. Но этой группе нужно сказать спасибо, конечно. В целом профессионально. И то, что взяли, допустим, не гимн Монголии, а наш, российский, профессионально вдвойне.

Правда, в самом начале пропала знаменитая фермата: «Та-а-а...» Это, видимо, они убрали, вот чтобы немножко оторваться от советского наслоения. Но рисунок музыкальный сохранили. Добавили больше поэтического, лирического, трогающего.

Вот с такой аранжировкой теперь могут включать наш гимн в свои концерты. Не только у нас, а вся Европа устала от обычной попсы. А наш гимн — душевный. Ну, что ли, повернутый к человеку... Чу! Я слышу политическую ноту: через эту музыку можно вернуться — и на Балканах, и в Европе — к славянской связке.

«Комсомольское сердце разбито...»

Вторым «музыкальным гвоздем» стал альбом SONGS OF RUSSIAN REVOLUTION группы VALEROCK. Собственно, это не группа, а гитарист Валерий Шаповалов, сделавший инструментальные версии советской песенной классики — от «Варшавянки» до «Взвейтесь кострами». Сначала Жириновский встретил их настороженно, но потом тоже «почти все узнал» — и мы стали подпевать...

И боец молодой вдруг поник головой –

Комсомольское сердце разбито...

— Вот видите, у них появилась тяга — революционные песни изложить в современной манере. Потому что заложенный революционный пафос — он сегодня не действует. Но он остался в мелодии. Сегодня ни один композитор так не напишет. Только нужно было советский этап пережить... Вот они и вытаскивают из наших сундуков старые ноты и подают мелодии в современном виде.

Дан приказ ему на Запад,

Ей — в другую сторону...

— Звучит-то как, а? Уже не жестко, не революционно. И приятно. Эти песни сейчас можно и по радио крутить, и на дискотеках с удовольствием будут слушать.

Взвейтесь, кострами, синие ночи!

Мы пионеры — дети рабочих...

— А под это можно даже потанцевать. Какая-то бабушка прослезится — она пионеркой это пела. А внуки могут танцевать. Бабушке же приятно будет. Вот и связь поколений, связь эпох. Это родное, близкое — то, чем мы жили. Уже политическое ушло — КПСС нет, советской власти — тоже... Но музыка-то не виновата! Музыку-то за что дискриминируют?

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Мелодии и ритмы ГУЛАГа»

Третий диск назывался GULAG TUNES И ДРУГИЕ ХОРОШИЕ МЕЛОДИИ. Здесь тоже песенная классика, но группа VIVISECTORS исполняет ее в стиле surf. Известный исполнитель «Мурки» встретил альбом с восторгом...

— Русский блатняк? Вот была вольница — жулье, бандиты! Прогоняй дальше! Дальше, говорю, прогоняй диск! «Напрасно старушка ждет сына домой...»

— А вы сами сидели, Владимир Вольфович?

— «...ей скажут — она зарыдает».

— У вас татуировка на левом плече или на правом?

— Нет ни одной. Я вообще не сидел в советской тюрьме. «Девочка с распущенной косой, мои губы трогала губами...»

Лидер ЛДПР и журналист «КП» — дуэтом:

— «О-о-й!»

— А эту мелодию узнаете?

— Ну как же! «Там сидела Мурка в кожаной тужурке...» Я честно жил! «...Из кармана виден был наган». Рубля не украл нигде!

— «Чтобы не зашухариться...»

— «...Мы решили смыться...» Эти мелодии напоминают о страшных временах. «...Но за это Мурке отомстить». Они сочинены людьми, которые страдали. Это не на заказ, это от души, почему они до сих пор и трогают... «Самому блатному, Косте Шухарному...» Мою тетку трижды сажали при советской власти, и все ни за что. Бедная женщина! «...Мы решили дело поручить». Но это не мое.

— Как же не ваше? Вы же только что «Мурку» на всю страну в валенках, в передаче «Две звезды» и в телогрейке распевали.

— Похож, да? Я и в детстве так ходил, потому что носить было нечего. Я сам песню не выбирал — репертуар составляли редакторы Первого канала. Я хотел патриотическую «С чего начинается Родина». Они все это зарубили, «Мурку» и «Владимирский централ» им подавай. Сложная эта тема, больная...

(«Комсомольская правда», 14 февраля 2007 г.)

* * *

...Тогда я не придал значения этим словам Жириновского. А потом как-то поехал вместе с ним в женский следственный изолятор № 6, что в столичном районе Печатники.

— Владимир Вольфович, с чего начнем? — спросили у него «граждане начальники» из СИЗО.

— Давайте сразу — в камеры! — предложил Жириновский. — Там же все-таки женщины...

— За что вас задержали? — спросил он у симпатичной девушки.

— За кражу, — ответила Светлана Д.

— Сколько же вы украли?

— Тысячу рублей.

— А как быть матерям-одиночкам? — вполголоса спросила молодая женщина.

— Юлька, говори громче, он не услышит, — подсказали ей подруги по камере.

(Как потом пояснила Юлия В., она задержана по 158-й статье — за грабеж, сумма — три тысячи рублей, на свободе у нее остался трехлетний ребенок.)

Но Жириновский ее услышал.

— За такие проступки наказывать, конечно, надо, — в сердцах проговорил лидер ЛДПР. — Но не так же строго! Посмотрите, здесь сидят бедные люди... Проблема в том, что до сих пор отыгрываются на бедных, на малоимущих — для статистики: вот, мол, какая идет борьба с преступлениями, вон сколько арестовано! В тюрьмах должны находиться только убийцы и крупные мошенники.

«Адмиралъ» и антихолемтириновая диета

В начале октября 2008-го на экраны вышел новый художественный фильм «Адмиралъ» — об Александре Колчаке. Мы решили его обсудить в редакции — пригласили авторов этой нашумевшей ленты, кинокритика, историков. И разумеется, Жириновского — как же без него! Спор разгорелся такой, что искры летели. Эпатажности (со стороны вождя ЛДПР) было — хоть отбавляй. Вот лишь небольшой фрагмент той дискуссии...

— Я был в городе Чапаеве, выступал там,— задиристо начал Владимир Вольфович. — Знаете, говорю, что ваш город носит имя бандита? «Нет, нет, — отвечают мне, — вы что?!» До сих пор у них в голове Чапаев, Щорс, Буденный, Ворошилов и так далее.

Большевики вырезали цвет русской нации. Начисто. Они обнаглели!

Вот они наши герои — Колчак, Врангель, Юденич, Деникин, Брусилов. Вот это генералы!

— Если точно так же (как фильм «Адмиралъ». — А.Г.) сделать биографию Гитлера, — возразил Жириновскому известный историк Юрий Жуков, — он окажется таким же белым героем на белом коне. После вашего фильма уже в голове ничего не останется у молодежи, она ничего уже не знает и вы ее окончательно запутаете вот своей фантастической, выдуманной версией отечественной истории. А ведь история простая. Красные выиграли — все! И не вам судить, что было бы, если бы да кабы... Уже все произошло.

— Нет, красные проиграли! — возразил Жириновский. — Кончилось-то чем?

— Бюрократами, чиновниками, — невозмутимо ответил Жуков, — которые до сих пор во власти.

Лидер ЛДПР спорить не стал.

Военный историк Денис Козлов напомнил:

— Колчак имел очень своеобразный психотип. Он ведь был неврастеником. А чего стоило метание Колчаком ножниц в инженера-механика, который доложил адмиралу, что один из миноносцев не прибыл вовремя из ремонта!

Жириновский секунду помолчал, а потом взорвался:

— «Неврастеник»... Вот если бы за этим столом сидел психолог, он бы сказал, что прав Жириновский... И я могу сто раз бросить все, что угодно, — бутылкой по голове вам всем дам.

Участники дискуссии сразу же присмирели...

— Так вот, — продолжал Жириновский, — и когда Колчак швырял ножницами в мерзавца... Вы не можете понять, что есть люди — очень умные люди, они гении, они хоть что-то могут делать. И есть быдло, серый чиновник, который никогда ничего не сделает, он будет сидеть тихо, скромно... Все люди, которым судьба, история дала возможность решать великие дела, — они все находятся в таком нервном состоянии. Когда гибнет твоя страна, нельзя сидеть тихо! Вот так и Колчак...

А дальше пошел такой вот «кинематографически-гастрономический» разговор...

В.ЖИРИНОВСКИЙ:

— Если послушать всех, кроме меня, то вообще ничего нельзя снимать... Я сказал то, что думает и хочет народ, массы.

Трагедия России — женское начало. Вы это не трогаете. Потому что вы все подкаблучники. Как были, так и остаетесь. Трагедия Колчака и всех наших военачальников, всех правителей — то, что именно в русском обществе женщина играет главенствующую роль. И это наша трагедия. Возьмите глобально, без конкретных имен, вы возьмите историческую суть. До сегодняшнего дня женское начало нам мешает принимать правильные, нужные решения. И еще интеллигенция.

Ю.ЖУКОВ:

— Согласен, согласен.

В.ЖИРИНОВСКИЙ:

— Вот стол перед нами накрыт. Все, что здесь лежит, мне вредно есть по здоровью. По гемокоду. У меня антиуглеводная диета, антихолестериновая. Если мое субъективное мнение взять, то здесь отвратительный стол, а вам понравился он. И мы так никогда не договоримся. Мне не нравится не потому, что это плохой виноград, рыба, колбаса. Мне это вредно. Можете это понять?

Ю. ЖУКОВ:

— Могу.

В.ЖИРИНОВСКИЙ:

— А мне говорят: нет, я должен сказать, что это хороший стол. (Жириновский начинает есть виноград, рыбу и колбасу.)

Ю.ЖУКОВ:

— Вежливый человек поблагодарит, но ничего не съест.

В.ЖИРИНОВСКИЙ:

— Я вежливо говорю — для меня дороже один Колчак, чем сто Лениных.

Ю.ЖУКОВ:

— А зря.

В.ЖИРИНОВСКИЙ (перестает жевать):

— Ну, опять... Но я имею право так думать?

Ю.ЖУКОВ:

— Нет!

В.ЖИРИНОВСКИЙ:

— Вот страшно. Вот от этого... Дайте еще один фильм!

Чтобы отвадить чиновников от Куршевеля, надо их кормить бесплатной горчицей

Когда в начале 2000-х начался глобальный экономический кризис, я вспомнил про «антихолестириновую диету» Жириновского и решил пригласить его в московский ресторан, который так и называется «Кризис жанра». Причем вовсе не для того, чтобы позабавить растревоженных читателей (хотя, наверное, и для этого тоже), а дабы поговорить начистоту: как спасти Россию от бедности? Вот что из этого получилось...

«Даешь кильку в томатном соусе!»

— ...Винегрет, соленые огурцы, килька в томатном соусе, ливерная колбаса... Ого, сколько «Комсомолка» заказала!

— Там, Владимир Вольфович, еще и картошка в мундире варится.

— Куда столько? Кризис же!

— Так я же не ел целый день... Вот наскреб — заказал антикризисное меню. Специально для вас. Чтобы поговорить: как нам от бедности спастись?

— Ну поешьте, поешьте — а то прямо здесь, в «Кризисе», и окочуритесь...

Специальный корреспондент КП Александр Гамов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Андрей КАРА

Корреспондент «КП» жадно ест. Вождь ЛДПР сочувственно наблюдает:

— А вот скатерочка правильная, антикризисная. «Комсомолочку» подстелили — и все...

— В Думе-то как сейчас насчет питания? Глобальный финансовый кризис на разблюдаж повлиял?

— Нет, меню — без особых изменений.

— Мы, журналисты, иногда там у вас харчимся — цены раза в два ниже, чем в обычной московской столовой. В Кремле и «Белом доме» — то же самое.

— Да, это не по-кризисному... Хотя у них хватает зарплаты. Чиновник сегодня в среднем получает пятьдесят тысяч, есть те, кто и по восемьдесят, и по сто. Да и депутаты не обижены.

— А как их заставить, чтобы они ели-пили, как простой нуждающийся народ?

— Ну как? Трудно это... У них мода — обязательно сходить в дорогой престижный ресторан. Я же слышу, как они между собой: «Вот вчера хорошо посидели в “Пушкинском”, а позавчера — в “Метрополе”...»

— То есть в такой вот «Кризис жанра» они не пойдут?

— Ни за что! Скажут: «Забегаловка, бомжатник». А я пришел, и с удовольствием. У меня память еще есть та, от обычных столовых. А у них такой памяти, видно, нет...

— А вот как их отвадить от Куршевеля, от «Метрополя»?

— Сначала прожуй...

Подходит официантка Маша.

Корреспондент:

— А у вас горчица за деньги или бесплатно?

Официантка:

— Бесплатно.

Корреспондент намазывает на хлеб толстый слой горчицы.

— Владимир Вольфович, давайте я вам тоже бесплатной горчички.

— Давайте бесплатной. С удовольствием. Но чуть-чуть. Вот, кстати, «куршевельских путешественников» такой бы горчицей и покормить... А им обязательно Куршевель нужен! И часы подавай им итальянские «Гуччи», японские «Сейко»... По сто тысяч долларов, по триста тысяч... Это для них норма, когда очень дорогое что-то. А мне, честно скажу, близко не нужно. Вот, бывает, наденешь какой-то скромный костюм да рубашку такую же, победнее, да часы, а я ношу только дешевые, за две — три тысячи рублей — они могут и возмутиться еще: дескать, что это такое, бомжуешь тут, ходишь среди нас.

— Это в Думе или в Кремле?

— И там, и там. Везде это сегодня, мне кажется, во всех эшелонах власти. Считается даже неприличным говорить на эту тему. Даже насмехаются... Вбили себе в голову норму наоборот.

— Но они же должны соображать, что люди жить стали хуже, что ужимаются...

— Вот этого соображения нет еще.

— Это можно как-то сейчас переломить, такую «куршевельскую» психологию, или уже бесполезно?

— Можно, можно! Нам легко вернуться к скромности. Но должен быть пример. Почему президент Медведев и заявил, мол, что его это волнует — куда чиновники ездят, как одеваются.

— А на вас сейчас рубашка дешевая, ага?

— Я был как-то на распродаже — купил себе рубашку за 300 рублей. Если бы я знал, что мы идем в «Кризис жанра», я бы лучше ее надел... И она мне нравится. Материал — чистый хлопок. Ну давайте выпьем за скромность, что ли? Есть чего?

— А на вас сейчас рубашка дешевая, ага?

— Я был как-то на распродаже — купил себе рубашку за 300 рублей. Если бы я знал, что мы идем в «Кризис жанра», я бы лучше ее надел... И она мне нравится. Материал — чистый хлопок. Ну давайте выпьем за скромность, что ли? Есть чего?

— Да! Я водку с собой незаметно принес, чтобы подешевше.

Корреспондент «КП», озираясь по сторонам, достает из внутреннего кармана своего потрепанного пиджака бутылку «Комсомолки», прячет ее под стол и там разливает водку по стаканам.

Вождь:

— Правильно, Гамов, разливаешь. Мы это всегда делали при советской власти. Под столом разливали, в пельменной. Да, да, вот так. Вот бутылка должна быть не такая, а чекушка — не хватало денег на поллитру-то. А стаканы граненые, правильно. Эти брались с мойки, в них чай подают или кофе.

— А я тоже взял с мойки!

— Молодец! Значит, вся эта система осталась.

Корреспондент активно нажимает на винегрет, а вождь пододвигает к себе консервную банку:

— О! Даешь кильку в томатном соусе!

«Порции — пополам. А Зюганову — полную!»

Официантка Маша приносит постный овощной суп, сваренный на воде.

Вождь:

— Почему такие большие тарелки и супа почти до краев?

Корреспондент:

— Что же нам, порцию супа с вами на двоих поделить, что ли?

Вождь:

— Да, по чуть-чуть. Половника-то нету? Возьмите ложку и поделите. Все вас учить...

Корреспондент делит одну порцию на двоих. Обращаясь к официантке:

— А хлеб бесплатно?

Официантка:

— Нет, за деньги.

Корреспондент (растерянно):

— У меня денег в обрез, так что придется есть суп без хлеба...

Вождь:

— Маша, от меня добавьте Гамову пару кусочков.

Корреспондент (радостно):

— Маша, за эти кусочки на счет Владимира Вольфовича запишите...

Корреспондент (быстро) и вождь (медленно) едят суп.

Корреспондент:

— Владимир Вольфович, а почему вы суп не доели?

— Это много мне. Я стараюсь есть меньше. У нас сидячий труд. Вот и лишний вес. Я беру обязательство за время кризиса сбросить семь килограммов!

— Кому еще из политиков не мешало бы сбросить вес?

— Из правительства — Виктору Христенко килограммов шесть. Немножко расплылся. Он же отвечает за всю промышленность и торговлю. Надо всем им по полпорции теперь есть! А у Зюганова лишних килограммов пятнадцать. Вообще-то нет, ему не надо сбрасывать. Наоборот, пусть еще больше толстеет. Ему надо съедать полную порцию. Я бы еще и добавку давал.

Корреспондент (возмущенно):

— А почему добавку-то?

— Потому что худой Зюганов будет злым. А толстый — добрее. В этом кризисе выигрывают только коммунисты. Им ничего не надо делать, только обрисовать картину сегодняшней жизни — и все, пошли их агитки. Коммунисты мне подарили свой календарь, там написана у них такая фраза, что единственное спасение сегодня — это возвращение советской власти... Вот будем на фракции ЛДПР решать, как с этим бороться. Постараемся сделать все, чтобы Геннадий Андреевич еще поправился.

— Насильно кормить, что ли, да?

— А что же делать? Сейчас я его встречаю, он просто расплывается весь от улыбки. Он ходит и балдеет.

— А чего Зюганов так веселится?

— А то, что якобы экономика сама выбросила все козыри в их пользу. Кто виноват? Модель. Вот они по модели и бьют. По монетаристской, либерализму и так далее.

— Может, еще килечки?

— Вы доедайте, а мне хватит... У коммунистов-то на последнем съезде прозвучала фраза: «И ветер снова дует в наши паруса». Во! Но зря они так радуются — советскую власть никто не будет восстанавливать.

— А почему вы так думаете?

— Новое поколение в России выросло. Его назад уже не повернуть. Старые кровавые грехи не дадут коммунистам это сделать. Сколько они истребили людей! Если бы они, находясь у власти, никого бы не истребляли, у них был бы сегодня шанс. А они в крови все подавляли.

«Давайте откроем комиссионки!»

Корреспондент (обращаясь к официантке):

— Маша, а водичка входит в стоимость?

Официантка:

— Нет, вода бесплатно.

Корреспондент:

— Тогда принесите две бутылочки. Нет, четыре!.. Владимир Вольфович, как помочь бедным?

— Открыть магазины по твердым ценам, бесплатные столовые, ночлежные дома, социальные приюты.

— А по твердым ценам — это как?

— Это магазин, где цены не повышаются. Стоит хлеб пятнадцать — двадцать рублей, будет так и стоить. И бедный человек будет знать, что он всегда купит вот этот батон, эту кильку, крупу, сахар, соль, масло, может, не самого лучшего качества, но он будет знать, что на три тысячи рублей проживет.

— А вот ливерка — закусите-ка...

— Разве можно? Богатые люди барана резали когда, кушали только мясо, а требуху всю выбрасывали. Бедные брали все это и варили суп.

— Так и мы от бедности... Зато богатые вот сейчас ах как пострадали!

— Да, вот они миллиарды теряют. У кого было пятнадцать миллиардов, сегодня — уже семь, а завтра будет два.

— Так им, блин, и надо!

— Ну а нашим простым гражданам что обидно? Что кризис вызвали финансовые спекулянты, миллиардеры пострадали, им поделом, но рикошетом-то — по простому народу! Паны дерутся, а чубы у холопов трещат. Треск чубов-то с какой стати?

— А вот то, что народ бросился менять рубли на доллары? Доллары на евро?..

— Это государство виновато. Надо было остановить обмен. На полгода — никакого обмена! Потому что это приводит к большим экономическим потерям. Тратьте рубли, покупайте наши, отечественные товары. Это будет сохранять рабочие места.

И вот эти вот спекуляции сейчас на курсе рубля и валюты само государство спровоцировало. Вы даете банкам деньги? Напишите в договоре передачи денег от ЦБ этим банкам: только в реальный сектор экономики, на кредитование! Нет? Забираем деньги обратно. А они просто дали, на вольные хлеба.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

И это взорвало курс. Некоторые очумелые говорят, что до ста рублей за доллар дойдет. Вот они все заработают...

— А вы-то как считаете?

— Ну до пятидесяти дойдет, да. Хотя обещает правительство, что выше сорока одного они не опустят.

— Как остановить рост цен, а?

— Элементарно. Законом ввести предел торговой наценки — десять процентов. На все продукты первой необходимости. Вот, допустим, молоко от коровы стоит семь рублей за литр. Ты его везешь на молокозавод — десять процентов надбавка. Все! А сейчас? Молокозавод переработал — еще десять процентов. Дальше везешь в торговую сеть — опять десять процентов. И продаешь в торговую сеть — снова десять процентов. Сорокапроцентная надбавка! И так на всю продукцию. Поэтому и цены бешеные. Да-а, не хватает нам классики в политике и экономике... Ветер дует здесь, сквозняк.

— Может, потому, что вы мало ели?

— Может, потому, что вы мало ели?

— Надо меньше писать, печатать, показывать страшные вещи. Вы переняли это у американцев, а они это специально ввели, чтобы сгонять вес. Смотрят страшные фильмы, волнуются и сгоняют. У нас жизнь страшная. А мы запускаем по всем каналам каждый день — обязательно убивают, расстрелы, наркотики, пожары, тонут... Ну разве можно так? Давайте еще раз выпьем, чтобы мы все друг друга правильно понимали и помогали друг другу и бедным.

— Ага, давайте...

Корреспондент и вождь, не морщась, выпивают.

Вождь:

— Да! Вот как еще помогать. У многих людей очень много дома одежды, которая им не нужна. А старые советские комиссионные магазины позакрывали. У меня много лишней одежды — я ее раздам. Но где, куда? Встану на улице? Скажут, с ума сошел Жириновский, стоит с пиджаком и кому-то предлагает. Давайте откроем снова такие комиссионки, большие площадки торговые. И мы туда, у кого есть лишняя одежда, просто отдадим. И там наши люди будут покупать по двести, по триста, по пятьсот, по тысяче рублей нормальную одежду.

— Не только рубашки, скажем, а можно и старый телевизор, например.

— Да! Полно! Пылесос, стиральная машина... А кому-то это нужно.

— А это ничего, что я чай по бедности заказал слабенький и без сахара?

— По бедности и без сахара можно... И чашечки еще поменьше бы. Экономить можно во всем. Это может быть нормой. Скромно посидели, тихо.

— Хоть и бедность, буянить не будем.

— Ни в коем случае.

АНТИКРИЗИСНЫЕ СОВЕТЫ

Стоит ли облизывать тарелки?

— Владимир Вольфович, а надо ли сейчас после обеда облизывать тарелки?

— Тарелки надо уменьшить — они у нас огромные. И глубокие. Нигде в мире таких нет. А облизывать или нет?.. Если не наелся, возьми кусочек хлеба, собери им с тарелки остаток супа или соуса и скушай. Ничего зазорного в этом нет. Кризис...

Корреспондент «КП» кусочком хлеба собирает остатки кильки в томате и съедает.

— Вот так! Правильно! Вся страна так должна!

— Вы сейчас так кушаете в думской столовой?

— Я все с собой из дома приношу.

— Из экономии?

— И из экономии, и еда домашняя качественнее — борщ приношу, какой-нибудь суп или уху, кусочек рыбки, макарончики, картошечку. Сок я разбавляю водой.

— И сколько же экономите в день?

— Если, допустим, в день у человека на питание уходит пятьсот рублей, то у меня — сто пятьдесят. Я живу в три раза дешевле, чем все остальные.

(«Комсомольская правда», 14 февраля 2009 г.)

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