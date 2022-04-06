МВД России: мошенники стали вымогать деньги у родственников участников операции на Украине

МВД России публикует кадры задержания участников нового вида мошенничества.

МВД России публикует кадры задержания участников нового вида мошенничества. Телефонные мошенники представляются гражданам украинскими националистами, которые пытают российских военнослужащих в плену.

- В марте на страницу заявительницы в социальной сети от неизвестных лиц под различными именами поступила информация о том, что ее супруг находится в плену на Украине. Они прислали ей ссылку на группу в мессенджере. Пройдя по ссылке, женщина стала участницей различных групп, в которых обсуждалась информация о местонахождении российских военнослужащих на территории Украины. В этих группах она оставила свои личные данные, а также сведения о супруге, - рассказала о новом виде мошенничества официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Делом занялся следователь Следственного управления УМВД России по г. Дзержинску Нижегородской области, где проживает пострадавшая женщина. У нее действительно муж проходил военную службу по контракту, а в феврале месяце был направлен для выполнения задач в рамках спецоперации на Украину. Об этом женщина сама рассказала в социальных сетях.

Через два дня ей позвонил неизвестный и потребовал за освобождение ее мужа 10 миллионов рублей. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и как можно быстрее перевести 400 тысяч рублей на указанную банковскую карту.

По данным МВД России аферист звонил жительнице Дзержинска каждый час, контролировал ее действия и требовал передачи денег. С его номера пострадавшей поступило 14 звонков. Когда женщина отказалась перечислять денежные средства и потребовала общения с мужем по видеосвязи, неизвестный в переписке и в телефонных разговорах начал высказывать угрозы убийством в отношении ее супруга.

- Кроме того, он прислал фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом. После этого женщина обратилась в полицию. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в течение трех дней установлены двое уроженцев Нижнего Тагила, подозреваемых в совершении преступления. Предположительно, они являлись посредниками в преступной схеме. Оба задержаны и заключены под стражу, - сообщила Ирина Волк.

В следствии выяснили, что к криминальной деятельности двух жителей Нижнего Тагила причастен уроженец города Мурманска, который также задержан. Есть информация, что мужчина сотрудничал с украинским кол-центром. Злоумышленники с Украины развернули активный обзвон граждан России предлагают выкупить попавших в плен российских военнослужащих. Информацию о родственниках военнослужащих они находят в Интернете.

В материале "А доживет ли блогер Вольнов до своих 6 лет колонии" мы уже рассказывали о том, что YouTube транслирует ролики украинского блогера Вольнова (Никита Кувиков), который сообщает российским женщинам о гибели их детей и мужей в спецоперации на Украине. Пранкер не только наслаждается этими розыгрышами, но может участвовать в мошенничествах, которые уже принимают облик глобального террора.

Отметим, что пранкер представляется матерям и женам военнослужащих волонтером, который разыскивает военнослужащих, что давно не звонили домой.

Как стало известно «Комсомолке», украинский националист Никита Кувиков может использовать рекламу в российских социальных сетях и доверчивость простых людей. Распространяет сообщения-ловушки, которые предлагают бесплатную юридическую помощь родственникам военнослужащих, в том числе родителям и вдовам военнослужащих. Предлагает найти их, помочь связаться...

Винить близких военнослужащих в том, что они слишком доверчивы - бессмысленно и несправедливо. Ведь бойцы в зоне специальной операции действительно находятся без обычной мобильной связи, не всегда могут послать весточку о себе домой. Этим и пользуются различные «бесплатные фонды и центры», которые и собирают информацию для иностранных спецслужб, и вот для таких блогеров, как все эти мошенники.

Они выбрали своим оружием видеохостинг YouTube и компьютерную телефонию, за которой пока можно спрятаться, а еще нажить на чужом горе денег. Но это продлится не долго. За все скоро придется ответить.

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