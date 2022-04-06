Финские власти конфисковали российские музейные ценности

В минувшие выходные таможня Финляндии задержала на пограничном пункте Ваалимаа-Торфяновка три грузовых автомобиля. В машинах, следовавших в Россию, находились произведения искусства Фото: Shutterstock

Хотелось верить, что в среду финская таможня в стиле Шуры Балаганова скажет, что они «машинально» … Но нет, принято решение временно конфисковать следовавшие в Россию из Италии предметы искусства в качестве вещдоков.

В минувшие выходные таможня Финляндии задержала на пограничном пункте Ваалимаа-Торфяновка три грузовых автомобиля. В машинах, следовавших в Россию, находились произведения искусства — картины, скульптуры, другие предметы искусства, — получателями которых, по данным финской таможни, были несколько российских музеев.

В МИД Финляндии подтвердили, что перемещаемые через внешнюю границу ЕС объекты находятся под санкциями. Ведомство ссылается на постановление Совета ЕС о санкциях. от 15 марта 2022 года, запрещающий экспорт в РФ предметов роскоши. Сюда же относятся произведения искусства.

Таможня инициировала предварительное расследование, что, по словам представителя таможни, является в такой ситуации стандартной практикой. Этот вопрос расследуется как серьезное нарушение, поскольку стоимость транспортировки очень велика. Содержимое первого транспорта оценивается в 10 миллионов евро, второго – в 26 миллионов евро и третьего – чуть более 6 миллионов евро.мы пытались

Таможня издала ордер на задержание, а затем — на конфискацию транспорта и предметов, однако формально они остаются российской собственностью.

Работы выгружены из перевозивших их транспортных средств и находятся в обычной транспортной упаковке музейных товаров, упаковка не вскрывалась. Текущее место хранения было выбрано совместно с Национальным советом по древностям.

Таможня заявляет, что предварительное расследование будет завершено в кратчайшие сроки, и в центре внимания будет международное сотрудничество. Таможня также проведет консультации и может связаться с экспертами.

По словам Ракшита, российская сторона была уведомлена в понедельник, а с Италией международное сотрудничество началось во вторник.

Неофициально стало известно, что на таможне таможне рассматривают случившееся как передачу предметов между музеями, а не контрабанду.

Компетентным органом в этом вопросе является таможня. Это временная ситуация, и ситуация с собственностью не изменилась. Министерство иностранных дел выясняет этот вопрос с Еврокомиссией. Решение по конкретному случаю применения санкций будут обсуждаться сегодня в Брюсселе.

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