Андрей Мерзликин поддержал спецоперацию России, процитировав Николая Бердяева

Популярный артист призвал изучать историю без отрыва от литературы Фото: кадр из фильма

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, довольно часто снимавшийся в военных драмах и сериалах, фанат Василия Шукшина, дважды лауреат премии ФСБ и популяризатор традиционных ценностей долгое время отмалчивался по поводу спецоперации России на территории Украины, о которой его постоянно расспрашивали подписчики, но в итоге решил выразить позицию при помощи фрагмента текста русского религиозного философа Николая Бердяева.

«Достоевский предвидел торжество не только шигалевщины, но и смердяковщины, — процитировал актер одну из работ Бердяева. — Он знал, что подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: «я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?» бунтующий лакей ответил: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Пораженчество во время войны и было таким явлением смердяковщины. Смердяковщина и привела к тому, что «умная нация» немецкая покоряет теперь «глупую» нацию русскую. Лакей Смердяков был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получал смердяковскую прививку. Смердяков предъявил право на бесчестье, и за ним многие побежали. Как это глубоко у Достоевского, что Смердяков есть другая половина Ивана Карамазова, обратное его подобие» Н. Бердяев. (Книга "Духи русской революции" - сборник статей Бердяева на тему революционной России 1917 года, представляющий всесторонний критический анализ большевизма, последствий переворота, роли интеллигенции и русской литературы в революционном движении)».

Николай Бердяев Фото: wikimedia.org

После Мерзликин развернул мысль философа.

Фото: кадр из фильма

— Это к тому, что Историю, равно как и Литературу, надо изучать не в отдельности друг от друга, а в совокупности и с глубоким анализом связи происходящих исторических событий, с их литературными прототипами, для создания полноты воспринимаемой картины жизни, — написал он уже от себя.

Подписчики поддержали артиста в комментариях: «Люблю Федора Михайловича!», «Как точно!», «Спасибо, что несете это в массы. Ждала вашего мнения», «Спасибо, Андрей Ильич, за пост. Очень актуально».