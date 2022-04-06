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Звезды6 апреля 2022 11:39

Андрей Мерзликин поддержал спецоперацию России, процитировав Николая Бердяева

Популярный артист призвал изучать историю без отрыва от литературы
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Популярный артист призвал изучать историю без отрыва от литературы

Популярный артист призвал изучать историю без отрыва от литературы

Фото: кадр из фильма

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, довольно часто снимавшийся в военных драмах и сериалах, фанат Василия Шукшина, дважды лауреат премии ФСБ и популяризатор традиционных ценностей долгое время отмалчивался по поводу спецоперации России на территории Украины, о которой его постоянно расспрашивали подписчики, но в итоге решил выразить позицию при помощи фрагмента текста русского религиозного философа Николая Бердяева.

«Достоевский предвидел торжество не только шигалевщины, но и смердяковщины, — процитировал актер одну из работ Бердяева. — Он знал, что подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: «я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?» бунтующий лакей ответил: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Пораженчество во время войны и было таким явлением смердяковщины. Смердяковщина и привела к тому, что «умная нация» немецкая покоряет теперь «глупую» нацию русскую. Лакей Смердяков был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получал смердяковскую прививку. Смердяков предъявил право на бесчестье, и за ним многие побежали. Как это глубоко у Достоевского, что Смердяков есть другая половина Ивана Карамазова, обратное его подобие» Н. Бердяев. (Книга "Духи русской революции" - сборник статей Бердяева на тему революционной России 1917 года, представляющий всесторонний критический анализ большевизма, последствий переворота, роли интеллигенции и русской литературы в революционном движении)».

Николай Бердяев

Николай Бердяев

Фото: wikimedia.org

После Мерзликин развернул мысль философа.

Фото: кадр из фильма

— Это к тому, что Историю, равно как и Литературу, надо изучать не в отдельности друг от друга, а в совокупности и с глубоким анализом связи происходящих исторических событий, с их литературными прототипами, для создания полноты воспринимаемой картины жизни, — написал он уже от себя.

Подписчики поддержали артиста в комментариях: «Люблю Федора Михайловича!», «Как точно!», «Спасибо, что несете это в массы. Ждала вашего мнения», «Спасибо, Андрей Ильич, за пост. Очень актуально».

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