На тяжелобольного Вячеслава Зайцева подали в суд: с модельера требуют 4 миллиона

С Дома моды Вячеслава Зайцева в суде требуют 4,3 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем недавно, каких-то пару месяцев назад патриарх русской моды рассказывал сайту kp.ru о больших планах на будущее. После череды скандалов, когда Дом моды Вячеслава Зайцева лишился части помещений, сотрудников и оказался на грани банкротства, 84-летний кутюрье решил возродить производство и, несмотря на болезнь Паркинсона, вновь встать у руля своего детища. Не только в творческом, но и в хозяйственном плане. В этом году Дому моды исполняется 40 лет, и юбилей мог стать началом нового пути.

- Назрели перемены. На повестке дня будет досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров, - сообщил Зайцев в эксклюзивном интервью kp.ru в январе этого года. - Я полон сил и энергии и возвращаюсь на пост генерального директора. Уже в ближайшее время сам начну вести прием клиентов.

Однако, радужные перспективы, судя по всему, пока далеки от реальности: Дом моды погряз в судебных разборках. Как выяснил сайт kp.ru, к компании Вячеслава Зайцева подали иск столичные власти. Департамент городского имущества Москвы через суд требует выплату в 4 млн 293 тысячи рублей.

- Это пени за несвоевременное внесение арендных платежей. Иск поступил 1 апреля, предварительное заседание еще не назначено, - сообщили kp.ru в Арбитражном суде столицы.

Это очередной иск в многолетних разбирательствах чиновников и модельера: ранее власти требовали с Зайцева 58 млн рублей за аренду, но отсудили только 19,4 млн. Между тем, у дизайнера и без того хватает проблем. Напомним, в прошлом году действующее руководство компании пустило с молотка пристройку к 10-этажному зданию Дома моды. Кутюрье был вынужден проверить законность сделки, которая не была с ним согласована, написав заявление в прокуратуру и Следственный комитет. В нем Вячеслав Михайлович попросил проверить законность договора купли-продажи и сообщил об угрозах в свой адрес со стороны заместителя директора "Дома моды" Расула Ахмедова. Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка. Уже опросили не только Ахмедова, но и единственного сына модельера, Егора Зайцева, который до недавнего времени занимал пост генерального директора Дома моды.

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