Дмитрий Песков прокомментировал слова Онищенко о 300 биолабораториях США по всему миру

Пресс-секретарь Президента России побеседовал с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 6 апреля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

- ...Дмитрий Сергеевич, в нашей газете опубликовано сенсационное интервью (оно сейчас активно цитируется) академика Геннадия Онищенко, который утверждает, что на самом деле США развернули во всем мире более 300 лабораторий по созданию биологического оружия. Это только известные, а еще масса неизвестных. Именно поэтому США вышли из Конвенции по биологическому оружию, чтобы избежать какого-то контроля. Известно ли в Кремле об этой опасности? Как ее оценивают и какие принимаются меры?

- Собственно, мы об этом говорим уже достаточно долгое время после обнародованных данных по лабораториям, которые расположены вокруг наших границ, включая Украину. Мы говорим об этом фактически каждый день. Да, эта программа, которую разрабатывают Соединенные Штаты, она хорошо известна, она непрозрачна, по ней очень много вопросов, причем не только у нас, но и у других стран мира. Мы, конечно, считаем, что Соединенные Штаты обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этим лабораториям.

- Еще проходила такая неофициальная информация, якобы на территории «Азовстали» (предприятие в Мариуполе, где укрылись украинские нацбаты – А.Г.) тоже такая лаборатория находится, поэтому ее так лихорадочно защищают.

- Нет, я не располагаю такой информацией. Но, с другой стороны, скоро мы это узнаем.

- Да, я тоже на это надеюсь.