«Россия станет снова великой». Что предсказал пророк Владимир Жириновский

Многие события из жизни страны лидер ЛДПР предсказал задолго до того, как они произошли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1991 год:

- Будет ли возвращен Крым России?

- Да, все исконные территории России будут возвращены. И сразу.

2007 год, в эфире ток-шоу Савика Шустера на украинском телевидении:

- Не забывайте еще об одном: русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом и если они этого захотят, мы - Россия - это обеспечим и нас никто не остановит. Ни США, ни НАТО. Про флот забудьте! Рузский флот никогда из Севастополя не уйдет и никто к нему не прикоснется. За газ будете платить по мировым ценам и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине. И будем всегда друзья, братья и все будет хорошо! Если будете издеваться над русскими, не будете платить за газ по мировым ценам, и будете угрожать нам, что флот должен уйти из русского города Севастополь, отношения резко ухудшатся по вашей вине.

2008 год, ответ на вопрос американского журналиста на пресс-конференции:

- Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. (В 2009 году 44-м президентом США стал Барак Хусейн Обама, - ред.)

2013 год:

- Там где революция - это ничего не понимающие дураки руководители. Вот и на Украине будет революция. Потому что Янукович не знает кому себя продать подороже. И так всегда было, хоть до вхождения в состав России: то они со шведами, то с поляками, то с турками, то с русскими (в 2014 году на Украине случился госпереворот, - ред.)

2018 год, эфир программы 60 минут на телеканале «Россия 1»:

- (в адрес ДНР и ЛНР) Пусть спокойно живут, никто к ним не придет. Если в Киеве попробуют начать военные действия, наступление на Луганск и Донбасс, тогда они потеряют большую часть Украины. Ведь нам не нужен Донбасс в таком виде. Нам не нужна часть Украины. Мы ждем, когда она созреет вся. Мы будем брать всю Украину, полностью.

2013 год, в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва:

- Немцов - это Троцкий сегодня. Он ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда. (В 2015 году Борис Немцов убит в результате покушения в центре Москвы)

20 июня 2014 года, Выступление в Госдуме:

- Куда будут направлены действия озверевших карателей? Они крови напились. Им нужно награды получать и звания получать. Начнутся диверсии в Крыму, Они собьют самолет какой-нибудь пассажирский и все перестанут летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной - люди будут бояться пользоваться паромами. Надо же все это в совокупности брать. (17 июля 2014 года в небе Донбасса был сбит Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур)

27.12.2021, Выступление в Госдуме:

- Отказываетесь? Тогда мы можем принять другу программу. А Какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду! 75 лет говорю правду! Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнутся и уважать нашу страну иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, потом в западной России. Поэтому давайте поддержим новое направление во внешней политике России. (24 февраля в 5:30 утра началась спецоперация России на Украине)

ЧТО ЖИРИНОВСКИЙ ДУМАЛ О СВОЕЙ СМЕРТИ

2013 год, из эфира телеканала Дождь

- Я предполагаю, что панихида будет в колонном зале, на лафете гроб пронесут до инверситета, там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. И поминки на самом большом ресторане для всего народа. И на подушечках ордена. Новодевичье, а не Кремлевская стена, потому что там надо убрать. Там плохо. Это площадь радости, а там кладбище. На Троекуровском у меня уже есть семейный уголочек, поэтому там без проблем.

Я бы хотел артиллерийские залпы, подушечки с орденами и слезные речи «от нас безвременно ушел…»

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