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Политика6 апреля 2022 17:18

«Россия станет снова великой». Что предсказал пророк Владимир Жириновский

Многие события из жизни страны лидер ЛДПР предсказал задолго до того, как они произошли
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Многие события из жизни страны лидер ЛДПР предсказал задолго до того, как они произошли

Многие события из жизни страны лидер ЛДПР предсказал задолго до того, как они произошли

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1991 год:

- Будет ли возвращен Крым России?

- Да, все исконные территории России будут возвращены. И сразу.

2007 год, в эфире ток-шоу Савика Шустера на украинском телевидении:

- Не забывайте еще об одном: русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом и если они этого захотят, мы - Россия - это обеспечим и нас никто не остановит. Ни США, ни НАТО. Про флот забудьте! Рузский флот никогда из Севастополя не уйдет и никто к нему не прикоснется. За газ будете платить по мировым ценам и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине. И будем всегда друзья, братья и все будет хорошо! Если будете издеваться над русскими, не будете платить за газ по мировым ценам, и будете угрожать нам, что флот должен уйти из русского города Севастополь, отношения резко ухудшатся по вашей вине.

2008 год, ответ на вопрос американского журналиста на пресс-конференции:

- Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. (В 2009 году 44-м президентом США стал Барак Хусейн Обама, - ред.)

2013 год:

- Там где революция - это ничего не понимающие дураки руководители. Вот и на Украине будет революция. Потому что Янукович не знает кому себя продать подороже. И так всегда было, хоть до вхождения в состав России: то они со шведами, то с поляками, то с турками, то с русскими (в 2014 году на Украине случился госпереворот, - ред.)

2018 год, эфир программы 60 минут на телеканале «Россия 1»:

- (в адрес ДНР и ЛНР) Пусть спокойно живут, никто к ним не придет. Если в Киеве попробуют начать военные действия, наступление на Луганск и Донбасс, тогда они потеряют большую часть Украины. Ведь нам не нужен Донбасс в таком виде. Нам не нужна часть Украины. Мы ждем, когда она созреет вся. Мы будем брать всю Украину, полностью.

2013 год, в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва:

- Немцов - это Троцкий сегодня. Он ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда. (В 2015 году Борис Немцов убит в результате покушения в центре Москвы)

20 июня 2014 года, Выступление в Госдуме:

- Куда будут направлены действия озверевших карателей? Они крови напились. Им нужно награды получать и звания получать. Начнутся диверсии в Крыму, Они собьют самолет какой-нибудь пассажирский и все перестанут летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной - люди будут бояться пользоваться паромами. Надо же все это в совокупности брать. (17 июля 2014 года в небе Донбасса был сбит Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур)

27.12.2021, Выступление в Госдуме:

- Отказываетесь? Тогда мы можем принять другу программу. А Какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду! 75 лет говорю правду! Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнутся и уважать нашу страну иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, потом в западной России. Поэтому давайте поддержим новое направление во внешней политике России. (24 февраля в 5:30 утра началась спецоперация России на Украине)

ЧТО ЖИРИНОВСКИЙ ДУМАЛ О СВОЕЙ СМЕРТИ

2013 год, из эфира телеканала Дождь

- Я предполагаю, что панихида будет в колонном зале, на лафете гроб пронесут до инверситета, там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. И поминки на самом большом ресторане для всего народа. И на подушечках ордена. Новодевичье, а не Кремлевская стена, потому что там надо убрать. Там плохо. Это площадь радости, а там кладбище. На Троекуровском у меня уже есть семейный уголочек, поэтому там без проблем.

Я бы хотел артиллерийские залпы, подушечки с орденами и слезные речи «от нас безвременно ушел…»

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