«Подавал мысли ярко, на грани допустимого»: Коллеги прощаются с Владимиром Жириновским

Коллеги прощаются с Владимиром Жириновским Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что 25 марта сенатор Панюшкин в своем телеграмм-канале уже «хоронил» Владимира Вольфовича. Но тогда информация тут же была опровергнута. А представители ЛДПР даже назвали такой фейк — провокацией накануне встречи партии с главой правительства РФ.

- Наш лидер находится под наблюдением врачей и уже идет на поправку, - заверили общественность они.

Но, не медицина не всесильна. Напомним, что в больницу с диагнозом коронавирус Владимир Вольфович попал в больницу еще 9 февраля. И после этого ни разу не выходил на связь с общественностью, не давал комментариев и оценок происходящему. А происходило и происходит очень много всего…

В час, когда стало известно о кончине бессменного лидера ЛДПР, в Государственной думе проходило заседание молодежного парламента. Многие увидели в этом некий символизм. Мол, опытные уходят, а молодежь уже вот она, выросшая, готовая перенять пост. И пока в зале выступали юные парламентеры, заслуженный буквально выстроились в очередь у пресс-вола на знаменитой парадной лестнице Госдумы. Все хотели сказать о Жириновском последние слова.

Сергей Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Миронов, лидер «Справедливая Россия за правду» был краток и явно растерян.

- Ушел из жизни человек незаурядной души и ума. Нам его уже очень не хватает с его предвидением, пониманием мировых процессов. Уверен, его голос звучал бы ярко и мощно в поддержку спецоперации и русского мира.

Владимир Васильев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дальше слово взял председатель «ЕдРа» Владимир Васильев.

- Владимир Вольфович, подавал свои мысли остро, даже те, которые обычно принято было шлифовать. Его выступления всегда были яркими, острыми и вообще пограничные допустимому. А сам он человеком амбициозным и очень энергичным. Настолько, что его идеи лично мне порой казались авантюрными. Тем самым он десятилетиями создавал особый настрой внутри страны и среди своих коллег. Скорбим о том, что в такие непростые времена ушел человек, который любил Россию. Любил русских людей. Он очень много отдавала энергии людям. Многие вспоминают его сегодня с теплотой, и я в том числе. Светлая память великому политику.

Ярослав Нилов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальше все пространство у баннеров заняли ЛДПРовцы. Они пришли попрощаться все вместе, с портретом молодого Жириновского в черной рамке. Первым выступил Ярослав Нилов, который запинался, заикался и подбирал слова, настолько был обескуражен печальным известием.

Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Царствие небесное, - вздохнул он. - Только что состоялось заседание фракции, на нем мы приняли единогласное решение назначить и.о. председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. А первоочередной задачей — подготовка похорон.

Дальше своим громким и четким голосом заговорил Слуцкий

- Ушел из жизни не только яркий человек, но и человек, который создал уникальную партию. Партию, за которой пошли тысячи и тысячи людей. И не только в России. Жириновского знает вся планета! Он человек, которые предвидел многие знаковые ситуации для новой России. И говорил об этом яростно, убедительно. В том числе и про то, что происходит сегодня, что Россия лишний раз доказывает на территории Украины, освобождая ее от разного рода нечисти, которая противостоит нам. Жириновский всегда говорил о том, что необходимо эту ситуацию регулировать именно так, чтобы наши «стратегические друзья» на Западе поняли, что Россия может постоять за свои интересы

Это действительно наш вождь, человек, который трогательно заботился о тех, кто был в поле его зрения. Тысячи активистов ЛДПР обязаны ему лично тем, что в контактах с лидером партии они приняли окончательное решение и стали членами.

Велика утрата, которую мы еще не осознали.

Слуцкий сообщил, что в партии объявлен своего рода 40-дневный траур, когда «никаких решений приниматься не будет. Потому что это не по-христиански». А так же, что отпевать Жириновского вызвался лично патриарх Кирилл.

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел, - написал у себя в телеграмм-канале председатель Вячеслав Володин. - Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

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