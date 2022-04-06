США пригрозили России «дефолтом и истощением валютных резервов»: Эксперт объяснил, чем это опасно и как можно спасти ситуацию

Россия заплатила по долларовым обязательствам в рублях. Дефолта не будет? Фото: Shutterstock

Будь представитель Белого дома Дженнифер Псаки живописцем, то ее картины получались бы исключительно в черно-белых тонах. Причем, с преобладанием черного. По крайней мере, на российские сюжеты. Возьмем, к примеру, ее последнее антироссийское заявление.

- Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим, - сказала как отрезала Псаки. - Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов и дефолтом.

Еще и широким мазком прошлась, добавив, что «цель администрации США - истощить ресурсы и создать проблемы для российской финансовой системы».

Финансовый аналитик, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев посмотрел на нарисованную американцами картину под другим углом и обнаружил еще один способ для поддержания наших внешне-экономических связей. Менее мрачный.

А теперь давайте рассмотрим все три варианта: два предложенных американцами и один от нашего эксперта.

1. Дефолт

- Если нам и грозит дефолт, то это не конец света, - сходу утешил эксперт. – Ведь что такое дефолт? Это неспособность страны платить по внешним долгам. Если страна попала в дефолтную зону, то ее ценные бумаги не размещаются на внешних финансовых рынках и у нее нет возможности для внешнего финансирования. Предприятия страны, попавшей в дефолт, не могут использовать свои ценные бумаги в качестве залогового инструмента для обеспечения международных кредитов.

При этом внутренняя экономика, по словам аналитика, продолжает работать, но в более стесненных условиях.

- Но дефолта в России не будет, - подчеркнул Михаил Беляев. - Наш внешний долг - всего 20% от ВВП. По меркам Евросоюза госдолг ниже 60% считается нормой.

Для сравнения, у многих стран внешние задолженности в разы больше. США – 137% от ВВП, Япония – 266%, Испания – 119%.

Вариант 2: Истощение валютных резервов

Но проблема не в размерах нашего госдолга. Проблема - в возможности его заплатить. И именно этой возможности нас хотят лишить американцы. Минфин США 4 апреля запретил своим банкам работать с долларами, принадлежащими России. В тот же день российский Минфин должен был выплатить почти $650 млн (сущие копейки для государства) по своим внешним долгам, но операция не прошла. На выплаты у России есть 30 дней, после чего может наступить дефолт.

Поэтому Псаки и заявила про «опустошение долларовых резервов». Дескать, Россия может платить долларами (включая наличные), которые есть у нашей страны, пока запасы не иссякнут.

- Псаки не учла, что Россия ведет внешнюю торговлю. А значит, валютные поступления от нее у нас есть. Их хватит на обслуживание нашего внешнего долга, - поясняет объясняет Беляв.

3. Ход рублем

А теперь пришел наш черед пройтись широкими мазками. Минфин России сообщил, что 6 апреля «исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями» (проще говоря, заплатил долги) на сумму $649,2 млн. Раз зарубежный банк отказался исполнить платежное поручение в валюте, операцию провели в рублях - и успешно. Минфин уточняет: конвертировать эти рубли в доллары получатели денег смогут после того, как России вернут доступ к замороженных резервам на $300 млрд.

Вот такая на самом деле картина маслом получилась. Хотя на днях эксперты утверждали, что рубли от нас никто не примет.

- Держатели ценных бумаг абсолютно заинтересованы в получении от нас денег, - рассуждает Михаил Беляев. - И, конечно, они надавили на свои власти, чтобы долги были выплачены пусть не долларами, но рублями.

Впрочем, если подходить к вопросу формально, то выплата «не в той» валюте может считаться нарушением. Международное рейтинговое агентство Fitch в середине марта так и сообщило: если Россия заплатит по долларовым облигациям в рублях, то через 30 дней ей настанет дефолт.

Теперь будем ждать реакции иностранных инвесторов и властей - будут они настаивать, что это дефолт, или нет? Наш эксперт считает, что это им ни к чему.

- Несмотря на геополитическую ситуацию, наши оппоненты очень замотивированы в проведении финансовых операций между ними и Россией, - говорит Михаил Беляев. - Поэтому никаких тупиковых ситуаций для нас сейчас нет.