Михаил Антонов: Горбачёв, впервые увидев Жириновского по ТВ, смотрел на него, как замороженный

25 апреля Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 76 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Михаил Антонов:

- ...25 апреля Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 76 лет. С 9 февраля он оказался в больнице с тяжелейшей пневмонией. Сегодня - 6 апреля - Владимир Вольфович скончался.

Александр Гамов:

- Да, это большое горе, потеря для нашей отечественной политики.

Это была очень яркая политическая звезда.

Я помню самую первую встречу с Жириновским. Когда-то была передача «Без ретуши». Он там появился впервые как один из лидеров новой партии ЛДПР, он еще тогда так ярко не выдвинулся. Это был совершенно другой человек – молодой, резвый. Мне потом рассказывали, что Михаил Горбачев откуда-то прилетел, увидел Жириновского по ТВ. И - застрял у экрана на целый час в аэропорту.

Сидел и смотрел всю эту передачу, пока Жириновский там выступал.

Я множество раз встречался с Жириновским. Он был такой человек... Необычный.

У меня в шкафу висит рубашка от Жириновского. Мы ходили с ним в кафе «Кризис жанра», когда кризис наступил в стране.

Я нашел дома рваные штаны с трудом, потертую рубашку, развалившиеся башмаки.

Мы приехали в это кафе. И Жириновский примчался во всем новеньком, увидел меня, ему жалко меня стало, он дал мне свою рубашку. Я ее иногда надеваю.

И он тут же отправил машину с мигалкой к себе домой, ему тоже какое-то тряпье притащили.

И вот у нас была такая очень интересная беседа в этом кафе.

Была на стол постелена газета "Комсомольская правда", килька, чирок купили, наливали в стакан из-под компота водку. Килька, картошка.

Мы с ним были в бане у него дома. Я один из немногих, кто был у него в гостях. Видел, как он живет.

Мы с ним коров доили. Мы были на рыбалке.

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Вот чем он меня поражал. Мы едем, он фуфайку наденет, сено носит, вымя правильно моет у коровы, дергает за соски. Им восхищались доярки.

А потом мы едем с ним обратно, он обычно никого не брал, а выхода не было, мы едем, в пробку попали. Я с ним три часа провел. Это был совершенно другой Жириновский. Это был уже не режиссер, не актер. Это была не политическая клоунада. У него была какая-то папка бумаг, он звонил, всю дорогу кого-то выручал.

Это единственная партия, которая имела отдел писем, по примеру «Правды».

Михаил Антонов:

- Такое ощущение, что Жириновскому нужна была публика. Тогда в нем просыпалось это мальчишество, хулиганство. Тот самый стакан с апельсиновым соком, который он плеснул на программе в Бориса Немцова...

Александр Гамов:

- Они потом помирились. На юбилее «Комсомолки».

Михаил Антонов:

- Он же иногда эпатировал публику.

Александр Гамов:

- Иногда эпатировал. Мне почему-то вспомнилась Пасха, когда я узнал сегодня, что его нет. Была неформальная обстановка. Пасха, Храм Христа Спасителя, маленькая девочка. И он так на корточки сел: знаешь, кто я такой? Она говорит: нет, не знаю. Знаешь, знаешь, говори! Она и говорит: Жириновский!

И потом Благодатный огонь привезли. Там впереди какие-то чиновники стояли. Это не был Путин или еще кто-то. Путин в маленьких церквях Пасху встречает. А какие-то чиновники стояли. Привезли Благодатный огонь и отдали им. Видимо, так положено было.

А Жириновский протиснулся туда, взял (с помощью Большой свечи) этот Благодатный огонь и пошел в народ. И он стал людям простым раздавать.

В этом весь Жириновский. Это эпатаж или нет? Такой человек.

Он там ещё довольно большие деньги раздавал. Но вот такого больше не было. Остальные стояли со свечами, думали, что это только для них.

Михаил Антонов:

- А вот ещё эпизод... Александр Гамов привозит Владимира Жириновского на Фестиваль семейной рыбалки. Владимир Вольфович в окружении народа проходит. Ни у кого не клюет до приезда Жириновского. Жириновский забрасывает удочку. Через две минуты достает подлещика огромного, к удивлению многих.

Многие считали, что там водолаз сидел. Там никого не было.

Но дальше было гениально. Вместо того, чтобы посидеть, вдруг Владимир Вольфович слышит звуки кадрили и идет танцевать.

Александр Гамов:

- Самое интересное, он не просто сам танцевал, он заставил танцевать свою охрану, своего личного фотокора. Вся его команда танцевала.

Может быть, они не улыбались так, как он. в красных штанах, в шляпе, в клетчатой рубашке. Попробуй не потанцуй.

Михаил Антонов:

- Трудно вспомнить другого лидера партии, который бы так делал...

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