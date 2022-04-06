Что будет с ценами на ж/д билеты и хватит ли России своих самолетов: главные заявления министра транспорта

РЖД запустят до 400 новых поездов по самым востребованным направлениям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РЖД запустят до 400 новых поездов по самым востребованным направлениям. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на брифинге в среду. По его словам, речь идет о 18 туристических маршрутах: Выборг, Петрозаводск, Псков, Ярославль, Свияжск, Нижний Новгород и по городам Северного Кавказа. Также будут добавлены поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск и Архангельск, в восточном направлении – Пенза, Саранск, Нижний Новгород, в южном направлении – Белгород, Воронеж, Смоленск и Адлер.

- В летнем сезоне традиционно растет пассажиропоток, с чем будет связано большее количество поездов по сравнению с зимним сезоном, - заявил Савельев.

Всего летом будут курсировать около 1,3 тысяч поездов. Так, уже сейчас билетов на поезда в Крым продано на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается цен на билеты, то, по словам Савельева, РЖД будет максимально сдерживать их рост. Он также напомнил, что в период летних школьных каникул РЖД предоставляют 50-процентные скидки детям от 10 до 17 лет. Одновременно государство также предоставляет 50-процентные субсидии для детей того же возраста в течение учебного года с января по май и с сентября по декабрь.

Савельев не назвал дату, когда откроются временно закрытые из-за событий на Украине аэропорты юга России. Всего их 11. По словам Савельева, аэропорты получат субсидии от государства, чтобы восстановить полученные потери. Субсидии будут получать и авикомпании. Это связано с санкциями Запада.

- Компании получат не прямую субсидию на себя, а только за перевозку пассажиров, что на наш взгляд должно стимулировать авиакомпании в организации перевозок пассажиров, - пояснил Савельев.

Как ожидается, авиакомпании получат субсидии на обеспечение внутренних перевозок с апреля по октябрь этого года в размере около 100 млрд руб.

Савельев также рассказал, что российские авиаперевозчики в 2022 году смогут перевезти внутри страны 90 млн человек, за рубеж - 10 млн человек. По словам министра, России хватит для этого самолетов. В Минтрансе отмечают, что для перевозки 100 млн человек в 2022 году России достаточно 670 самолетов. После введения санкций в российском реестре было перерегистрировано около 900 самолетов.

По словам Савельева, остаться без самолетов - это нереалистичный сценарий для России.