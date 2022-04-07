Врачи рассказали, к каким последствиям для здоровья приводит тревога и как с ней справиться

Для человека важно, чтобы он мог расслабляться после того, как его психика мобилизуется в условиях стресса, и не тревожится все время Фото: Shutterstock

Накануне Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в информационном центре агентства «Россия Сегодня» состоялся круглый стол с участием экспертов – психотерапевтов и врачей на тему того, к каким последствиям для здоровья приводит повышенная тревожность и как ей можно противостоять.

Врач психиатр и психотерапевт Кирилл Сычев считает, что тревога – это наш врожденный механизм психики, который включается, когда человек сталкивается с ситуацией неопределенности. За последние два года то, что такое приступы тревоги, на себе почувствовали все без исключения, поскольку это время мы прожили в условиях пандемии коронавирусной инфекции, то есть непосредственной угрозы своему здоровью, жизни и благополучию близких. Последние события на Украине еще добавили градус накала.

Однако для человека важно, чтобы он мог расслабляться после того, как его психика мобилизуется в условиях стресса, и не тревожится все время. Иначе это состояние грозит перерасти в хроническое, а то и дорасти до панического расстройства, посттравматического расстройства или депрессии.

Психотерапевт Ирина Головина уверена, что сам стресс в норме тонизирует иммунную систему, а также подвигает человека к тому, чтобы решать новые для него задачи. Зато дистресс – хронический стресс, который для человека становится привычным психологически, но тело к нему не привыкло, разрушителен. Психолог предлагает два простых упражнения, которые помогут самостоятельно оценить уровень собственной тревоги и справиться с ней, если «трясет» не слишком сильно.

ПОНЯТЬ И УСПОКОИТЬСЯ

1. Замерить уровень собственной тревоги по шкале от 0 до 10.

Если по вашей субъективной оценке вы тревожитесь на 7 – 8 баллов, то стоит обратиться за помощью к профессионалу. Высокий уровень стресса, на который реагирует наш мозг, приводит к тому, что сбоить начинает иммунная, эндокринная, сердечно-сосудистая системы, органы желудочно-кишечного тракта.

2. Чтобы управлять своими силами и не сжигать их на пустую тревогу, стоит разграничить то, что входит в круг вашего влияния (то есть дела и ситуации, которые зависят от вас напрямую) и в круг забот (то есть те вещи, на которые вы напрямую повлиять не можете).

- Не стоит тратить свою психическую энергию на беспокойство о том, что изменить нам просто не под силу, - говорит Ирина Головина. – При этом вы можете заметить, что круг забот у нас может быть огромным, а круг влияния - очень небольшим. Поэтому составьте список из всего того, что вас сейчас волнует. В нем может быть 10 пунктов, а быть может и 100. А дальше отметьте красным карандашом то, что непосредственно входит в зону вашего валяния, чем точно можно и следует заняться, черным обведите то, на что вы повлиять не в силах. А зеленым то, на что повлиять возможно, но только при определенных обстоятельствах. Такое простое упражнение наглядно даст вам понять, какие вещи вы действительно можете изменить, и действовать в этом направлении.

В сложных ситуациях жизнестойкость сохраняют те люди, которые, прежде всего, концентрируются на занятии своим делом, собой, структурой своей жизни и благополучием своих близких.

КОДА БОЛЬ В ЖИВОТЕ – СИГНАЛ ТРЕВОГИ

По словам руководителя Центра экспертной гастроэнтерологии Алексей Парамонов гастрит как следствие повышенной тревожности – возникнуть не может, это миф, а вот боли в животе - действительно характерны для человека в состоянии сильной тревоги.

- Это состояние называется функциональной диспепсией, проявлений у него много. Это и голодная боль, и боль после еды, чувство тяжести в желудке, отрыжка и изжоги, - говорит врач. - А «этажом ниже» появляется синдром раздраженной толстой кишки, когда кишечник вздувается, болит, возникает нарушение стула. От этого не умирают, но качество жизни портится существенно, причем такие состояния очень часто переходят в хронические.

Как отмечает врач, 80 процентов пациентов с подобными функциональными расстройствами желудка и кишечника страдают тревогой, а оставшиеся – депрессией.

- Поэтому мы назначаем наши гастроэнтерологические препараты, но для того, чтобы добиться состояние ремиссии, когда симптомы больше не возвращаются, необходима работа в паре со специалистом по психологической поддержке, - уверен Алексей Парамонов.

ТАКЖЕ ТРЕВОГЕ СОПУТСТВУЮТ:

- расстройства гормональных функций щитовидной железы,

- железодефицитная анемия.