В Италии пытались сжечь одну из вилл Владимира Соловьева

Ранним утром 5 апреля, как это следует из полицейского отчета, неизвестные лица попытались спалить одну из вилл влиятельного лидера общественного мнения, расположенную в Ловено ди Менаджо Фото: REUTERS

Недоброжелателям России в Италии, видимо, оказалось мало высылки 30 наших дипломатов из страны, и они решили «в довесок» отомстить известному телеведущему Владимиру Соловьеву за его несгибаемую позицию по поводу событий на Украине.

Ранним утром 6 апреля, как это следует из полицейского отчета, неизвестные лица попытались спалить одну из вилл влиятельного лидера общественного мнения, расположенную в Ловено ди Менаджо, - пишет агентство ANSA.

По мнению правоохранителей, речь идет скорее о «демонстративном акте», поскольку несколько подожженных покрышек были просто приставлены к стене ремонтирующегося здания и априори не могли нанести значительный ущерб. Фото: REUTERS

По мнению правоохранителей, речь идет скорее о «демонстративном акте», поскольку несколько подожженных покрышек были просто приставлены к стене ремонтирующегося здания и априори не могли нанести значительный ущерб. Поскольку строение располагается в верхней части поселка, откуда открывается шикарный панорамный вид на озеро Комо, возгорание быстро заметили и его удалось оперативно ликвидировать.

При этом карабинеры, в настоящий момент изучающие записи с камер видеонаблюдения в целях установления причастных к поджогу, рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Поскольку строение располагается в верхней части поселка, откуда открывается шикарный панорамный вид на озеро Комо, возгорание быстро заметили и его удалось оперативно ликвидировать. Фото: REUTERS

Все дело в том, что накануне на другой вилле телеведущего в Пьянелло дель Ларио, называемой его «основным» владением на озере, были обнаружены письма с угрозами, а также с осуждением специальной военной операции России.

По мнению следователей эта акция и последующий поджог в Менаджо, расположенного буквально в нескольких километрах, являются делом рук одной и той же группы.